Для всех тех, кто еще не нашел идеальное место для подготовки к итоговым экзаменам, iQ-центр объявляет набор в экспресс группы!
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- Самый демократичный ценник в городе (менее 1000 рублей за занятие и удобное расположение (5 минут ходьбы от станции Крюково).
Времени до экзаменов правда не много, но его можно использовать с толком и улучшить свои результаты! Тем более, когда рядом хорошие преподаватели!
Всем желающим записаться на подготовку к ЕГЭ/ОГЭ iQ-центр дарит 4 бесплатных пробных урока по любым предметам!
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