Все занятия очные, проходят в мини-группах до 9 человек;

Неравнодушные и опытные наставники (в числе которых эксперты ЕГЭ и ОГЭ) на связи с учениками 24/7 вплоть до экзаменов;

Работа исключительно по проверенными методикам, которые уже 15 лет позволяют нам выпускать высокобалльников;

Уютная, дружелюбная и рабочая атмосфера, которая заряжает учеников и помогает им не терять мотивацию;

Самый демократичный ценник в городе (менее 1000 рублей за занятие и удобное расположение (5 минут ходьбы от станции Крюково).

Времени до экзаменов правда не много, но его можно использовать с толком и улучшить свои результаты! Тем более, когда рядом хорошие преподаватели!

Всем желающим записаться на подготовку к ЕГЭ/ОГЭ iQ-центр дарит 4 бесплатных пробных урока по любым предметам!

Бронируйте места по телефону 8-985-700-55-87 или на сайте.

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