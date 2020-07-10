Рециркулятор-очиститель воздуха Kasper UV Air Cleaner от зеленоградского производителя — выгодное предложение для любых общественных мест 10.07.2020 ЗелЭлектроСервис

Эпидемия коронавируса идет на спад, но требования Роспотребнадзора к безопасности общественных мест остаются. Среди прочего, это наличие качественных бактерицидных рециркуляторов — приборов с ультрафиолетовыми лампами, которые очищают и обеззараживают воздух, убивая вирусы и бактерии. Зеленоградская компания «ЗелЭлектроСервис» наладила их производство. Рассказываем, как они работают, и почему их стоит приобретать.

Есть два вида обеззараживающих ламп — открытого и закрытого типа. В первом случае находиться рядом с лампой нельзя из-за прямого действия ультрафиолета или кварца, это крайне опасно для здоровья. Такую лампу включают минут на 20 и уходят, после чего надо проветривать помещение.

Во втором случае излучение бактерицидных ламп происходит внутри прибора, его можно — а в нынешней ситуации и нужно — использовать в присутствии людей. В общественных местах — магазинах, ресторанах, кафе, салонах красоты, фитнес-клубах и так далее — должны стоять лампы закрытого типа.

На рынке сейчас множество предложений о продаже бактерицидных рециркуляторов. И это понятно, их раскупают. Но велика вероятность купить подделку или некачественный прибор. Например, вместо ультрафиолетовой там может быть обычная светодиодная лампа. Или сама лампа чаще всего китайская и недолговечная.

«ЗелЭлектроСервис» выпускает рециркуляторы Kasper UV Air Cleaner с надежной бактерицидной лампой Philips. Срок её действия в среднем — 8000-9000 часов, это около года непрерывной работы. Воздух обеззараживается за счет многократного прохождения через прибор и облучения бактерицидными лампами внутри. От прямого действия ультрафиолета защищает надежный корпус прибора, без щелей и зазоров. В сборке используются комплектующие только от проверенных европейских производителей.

Частые вопросы

Как выглядит рециркулятор и куда его повесить?

Это эстетичный прибор со стильным дизайном, его можно разместить в любом удобном месте — например, повесить на стену горизонтально, вертикально или диагонально. Можно прикрепить к потолку. Можно катать на колесиках, если нужно перемещать. В зависимости от пожелания клиента делается нужное крепление в любой позиции и на любой высоте.
Рециркулятор управляется дистанционно — пультом.

Он шумит?

Нет, он работает тихо, уровень громкости до 24 децибел. Это сравнимо с шепотом или шелестом листьев. Поэтому прибор можно использовать не только в общественных местах, но и дома в любом помещении. Например, в спальне или детской.

Есть ли документы у прибора?

Да, производитель предоставляет все необходимые документы, в том числе паспорт прибора, сертификат, руководство по эксплуатации.

Покупать прибор выгодно еще и потому, что это прямая продажа от производителя, без перекупщиков. Это лучшее соотношение цены и качества.

Уточнить подробности и заказать ультрафиолетовый рециркулятор-очиститель воздуха Kasper UV Air Cleaner: zelelektroservis@mail.ru, 8(968)678-65-24

рециркулятор.com

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