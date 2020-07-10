Есть два вида обеззараживающих ламп — открытого и закрытого типа. В первом случае находиться рядом с лампой нельзя из-за прямого действия ультрафиолета или кварца, это крайне опасно для здоровья. Такую лампу включают минут на 20 и уходят, после чего надо проветривать помещение.



Во втором случае излучение бактерицидных ламп происходит внутри прибора, его можно — а в нынешней ситуации и нужно — использовать в присутствии людей. В общественных местах — магазинах, ресторанах, кафе, салонах красоты, фитнес-клубах и так далее — должны стоять лампы закрытого типа.



На рынке сейчас множество предложений о продаже бактерицидных рециркуляторов. И это понятно, их раскупают. Но велика вероятность купить подделку или некачественный прибор. Например, вместо ультрафиолетовой там может быть обычная светодиодная лампа. Или сама лампа чаще всего китайская и недолговечная.



«ЗелЭлектроСервис» выпускает рециркуляторы Kasper UV Air Cleaner с надежной бактерицидной лампой Philips. Срок её действия в среднем — 8000-9000 часов, это около года непрерывной работы. Воздух обеззараживается за счет многократного прохождения через прибор и облучения бактерицидными лампами внутри. От прямого действия ультрафиолета защищает надежный корпус прибора, без щелей и зазоров. В сборке используются комплектующие только от проверенных европейских производителей.