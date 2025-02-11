Занятия с высококвалифицированными специалистами с хорошим опытом работы. Для детей с заболеваниями: ДЦП, РАС, аутизм, синдром дауна, СМА, нарушение опорно-двигательного аппарата, задержка и корректировка речевого развития.
В центре ведут прием реабилитолог адаптивной физической культуры, логопед, нормализация мышечного тонуса.
16 февраля пройдёт бесплатная диагностика с квалифицированным специалистом учитель-логопед, специальный психолог, логоритмист. Стаж работы с детьми разной степени заболевания — 30 лет.
Запись по телефонам:
- 8-916-554-98-65, Анастасия
- 8-903-227-06-06, Дарья
Адрес: корпус 107А, Реабилитационный центр «Прогресс»
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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