Продолжает работу реабилитационный центр «Прогресс». Специалисты адаптивной физической культуры приезжают на курсовые десятидневные занятия.
Расписание ближайших курсов:
- 18-28 августа;
- 22 сентября — 1 октября.
Успейте записаться!
В центре на постоянной основе работают практики Фельденкрайз и логопед.
Для уточнения любой интересующей вас информации звоните:
- +7-916-554-98-65 — Анастасия;
- +7-903-227-06-06 — Дарья.
Адрес: Зеленоград, корпус 107А.
https://t.me/rcprogress2024
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
