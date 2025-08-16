Реабилитация для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Зеленограде 16.08.2025 Реклама ИП Иванов Р.С. ИНН: 504406893518 erid:2VtzqwCwjqj

Продолжает работу реабилитационный центр «Прогресс». Специалисты адаптивной физической культуры приезжают на курсовые десятидневные занятия.

Расписание ближайших курсов:

  • 18-28 августа;
  • 22 сентября — 1 октября.

Успейте записаться!

В центре на постоянной основе работают практики Фельденкрайз и логопед.

Для уточнения любой интересующей вас информации звоните:

  • +7-916-554-98-65 — Анастасия;

  • +7-903-227-06-06 — Дарья.

Адрес: Зеленоград, корпус 107А.

https://t.me/rcprogress2024

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

