Развивающие занятия для детей 4-5 лет в «Талант-клубе» 12.01.2024 Реклама АНО ДПО «АБИТ», ИНН 7735165160, erid:LatgC3wAN

«Талант-клуб» раскроет гения в каждом ребенке!

Ребенок активно познает мир и входит в новый период своего развития, теперь он уже не малыш, а младший дошкольник. Развитие его познавательной сферы должно быть направлено на улучшение памяти, мышления, логики и внимания, а также осуществлять более серьезное обучение, нежели раньше.

В этом возрасте у ребенка значительно возрастают интеллектуальные способности, он активно впитывает информацию и готовится к освоению цифр и букв. Поэтому именно в этом возрасте так важно научить его сосредотачиваться на определенном задании, а также замечать небольшие детали. Эти навыки понадобятся ему в будущем для успешного обучения в школе.

Курс группы раннего развития в «Талант-клубе» разработан ведущими специалистами с учетом психологических особенностей детей в этом возрасте и направлен на:

  • знакомство со звуками и формирование навыков чтения
  • формирование математических способностей
  • подготовку руки к письму
  • развитие психических процессов (мышление, память, внимание, восприятие, воображение)
  • формирование знаний об окружающем мире.

Начните развивать своего ребёнка, «Талант-клуб» привьет ему любовь к учебе, чтобы у него было счастливое будущее, достойное образование, престижная работа и прекрасные отношения с окружающими!

«Талант-клуб» создаёт комфортную и уютную атмосферу для каждого ребенка.

Приводите вашего ребенка на действующее занятие совершенно бесплатно!

В январе 2024 года открыт набор в новые группы.

Записаться можно:

Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4 (бизнес-центр «Зеленоград»), 3 этаж.

Сайт, Вконтакте, Инстаграм*, Телеграм

Образовательная лицензия Серия 77Л01 №0009566 от 07.09.2017 г.

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

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