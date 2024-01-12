Ребенок активно познает мир и входит в новый период своего развития, теперь он уже не малыш, а младший дошкольник. Развитие его познавательной сферы должно быть направлено на улучшение памяти, мышления, логики и внимания, а также осуществлять более серьезное обучение, нежели раньше.

В этом возрасте у ребенка значительно возрастают интеллектуальные способности, он активно впитывает информацию и готовится к освоению цифр и букв. Поэтому именно в этом возрасте так важно научить его сосредотачиваться на определенном задании, а также замечать небольшие детали. Эти навыки понадобятся ему в будущем для успешного обучения в школе.

Курс группы раннего развития в «Талант-клубе» разработан ведущими специалистами с учетом психологических особенностей детей в этом возрасте и направлен на:

знакомство со звуками и формирование навыков чтения

формирование математических способностей

подготовку руки к письму

развитие психических процессов (мышление, память, внимание, восприятие, воображение)

формирование знаний об окружающем мире.

Начните развивать своего ребёнка, «Талант-клуб» привьет ему любовь к учебе, чтобы у него было счастливое будущее, достойное образование, престижная работа и прекрасные отношения с окружающими!



«Талант-клуб» создаёт комфортную и уютную атмосферу для каждого ребенка.

Приводите вашего ребенка на действующее занятие совершенно бесплатно!

В январе 2024 года открыт набор в новые группы.

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