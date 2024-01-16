Хобби для настоящего — знания и навыки для будущего.

Обучариум гарантирует ребенку полезное время, проведенное за компьютером.

Мастерские про программированию в Обучариуме созданы специально для детей, которые только начинают свой путь в мире IT технологий.

Команда Обучариума создала новый подход к обучению, в котором дети приобретают теоретические навыки, которые отрабатываются сразу на практике. По окончанию каждого уровня дети создают и презентуют собственный проект для пополнения портфолио.

В Обучариуме на занятиях интересно будет не только самым маленьким и неопытным, но и тем, кто уже имеет опыт в программировании.

В Обучариуме отсутствует стандартная система оценивания достижений учеников. Только здоровая самореализация, приносящая положительные эмоции от обучения.