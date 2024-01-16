Хобби для настоящего — знания и навыки для будущего.
Обучариум гарантирует ребенку полезное время, проведенное за компьютером.
Мастерские про программированию в Обучариуме созданы специально для детей, которые только начинают свой путь в мире IT технологий.
Команда Обучариума создала новый подход к обучению, в котором дети приобретают теоретические навыки, которые отрабатываются сразу на практике. По окончанию каждого уровня дети создают и презентуют собственный проект для пополнения портфолио.
В Обучариуме на занятиях интересно будет не только самым маленьким и неопытным, но и тем, кто уже имеет опыт в программировании.
В Обучариуме отсутствует стандартная система оценивания достижений учеников. Только здоровая самореализация, приносящая положительные эмоции от обучения.
А теперь немного о направлениях:
- Мультимейкинг: создание мультфильма на Scratch
Знакомство с ярким и увлекательным визуальным языком программирования, разработанным учеными специально для детей. Создание собственного персонажа, мультфильма и игры.
- Roblox-архитектор: создание своего дома в виртуальной реальности
Научимся созданию сюжетов, 3D-моделированию и основам языка Lua.
- Python-черепашка: рисуем сердце вместе
Знакомство с программированием на языке Python. Создание сложных рисунков и программы, самостоятельно принимающей решения.
- Tilda-мастер: создание своего сайта
Знакомство с интерфейсом конструктора, изучение основ дизайна, а в конце мы презентуем сайт для всех однокурсников!
- Web-дизайнеры в действии: создание игры «крестики-нолики»
Знакомство с основами программирования. Создание мини-игры «Крестики-нолики» на основе HTML, CSS и JavaScript
В Обучариум могут прийти дети от 8 до 17 лет.
Занятия проходят онлайн в малых группах (до 6 человек) на собственной платформе. У каждого ученика будет свой личный кабинет, в котором хранятся записи с занятий и конспекты с уроков. Время занятий вы можете выбрать самостоятельно, чтобы не нарушать текущее расписание школьника.
Занимаясь в «Обучариуме», ребенок приобретёт и усилит важные жизненные навыки:
- уверенность в себе
- свобода выражения мыслей
- креативное мышление
- социализация
- декомпозиция
- расширения кругозора
- развитие эмоционального интеллекта
- ускоренная адаптация к новым технологиям
- развитие критического мышления
- дисциплина
Ознакомится с результатами детей, окончившими первый уровень, можно у нас на сайте!
В январе 2024 года открыт набор в новые группы.
Записаться можно:
- по ссылке
- по телефону +7 967 268-43-63
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