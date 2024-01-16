Развивающие и полезные занятия для детей от 8 лет в детской онлайн-школе программирования и творчества «Обучариум» 16.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Хобби для настоящего — знания и навыки для будущего.

Обучариум гарантирует ребенку полезное время, проведенное за компьютером.

Мастерские про программированию в Обучариуме созданы специально для детей, которые только начинают свой путь в мире IT технологий.

Команда Обучариума создала новый подход к обучению, в котором дети приобретают теоретические навыки, которые отрабатываются сразу на практике. По окончанию каждого уровня дети создают и презентуют собственный проект для пополнения портфолио.

В Обучариуме на занятиях интересно будет не только самым маленьким и неопытным, но и тем, кто уже имеет опыт в программировании.

В Обучариуме отсутствует стандартная система оценивания достижений учеников. Только здоровая самореализация, приносящая положительные эмоции от обучения.

А теперь немного о направлениях:

  1. Мультимейкинг: создание мультфильма на Scratch
    Знакомство с ярким и увлекательным визуальным языком программирования, разработанным учеными специально для детей. Создание собственного персонажа, мультфильма и игры.

  2. Roblox-архитектор: создание своего дома в виртуальной реальности
    Научимся созданию сюжетов, 3D-моделированию и основам языка Lua.

  3. Python-черепашка: рисуем сердце вместе
    Знакомство с программированием на языке Python. Создание сложных рисунков и программы, самостоятельно принимающей решения.

  4. Tilda-мастер: создание своего сайта
    Знакомство с интерфейсом конструктора, изучение основ дизайна, а в конце мы презентуем сайт для всех однокурсников!

  5. Web-дизайнеры в действии: создание игры «крестики-нолики»
    Знакомство с основами программирования. Создание мини-игры «Крестики-нолики» на основе HTML, CSS и JavaScript

В Обучариум могут прийти дети от 8 до 17 лет.

Занятия проходят онлайн в малых группах (до 6 человек) на собственной платформе. У каждого ученика будет свой личный кабинет, в котором хранятся записи с занятий и конспекты с уроков. Время занятий вы можете выбрать самостоятельно, чтобы не нарушать текущее расписание школьника.

Занимаясь в «Обучариуме», ребенок приобретёт и усилит важные жизненные навыки:

  • уверенность в себе
  • свобода выражения мыслей
  • креативное мышление
  • социализация
  • декомпозиция
  • расширения кругозора
  • развитие эмоционального интеллекта
  • ускоренная адаптация к новым технологиям
  • развитие критического мышления
  • дисциплина

Ознакомится с результатами детей, окончившими первый уровень, можно у нас на сайте!

В январе 2024 года открыт набор в новые группы.

Записаться можно:

Сайт обучариум
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