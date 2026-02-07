Разморозь свою молодость. В клинике EsteMedika — акция на процедуру RF-лифтинга 07.02.2026 Реклама ООО «ПРОЗРЕНИЕ» ИНН:7735191474 erid:2VtzqvHaWGT

Двадцать лет назад радиочастоту использовали только в хирургии. Сегодня это один из самых востребованных методов лифтинга в России — потому что работает не на поверхности, а внутри: запускает перестройку коллагенового каркаса.

Клиника косметологии EsteMedika проводит процедуру микроигольчатого RF-лифтинга на современном оборудовании с регуляцией глубины прогрева. Врач определяет протокол после осмотра пациента. Никаких шаблонных решений. Только подбор индивидуальных параметров.

Только до конца февраля в клинике EsteMedika действует акция «Разморозь свою молодость» — скидка 15% на процедуру микроигольчатого RF-лифтинга.

Кому подойдёт процедура

  • Кожа «сползает» вниз: щёки опускаются, овал размывается.
  • После 30 лет — лицо теряет чёткость, даже без морщин.
  • После родов или резкого похудения: кожа растянулась и не восстановилась.
  • После липолиза: жир убрали, а кожа осталась дряблой — RF вернёт ей упругость.

Как это работает

Сразу: при нагреве до 41-42°C коллаген сжимается — овал подтягивается ещё в кресле косметолога. Лёгкое покраснение после процедуры — норма, это признак активной микроциркуляции, проходит за час.

Через 3-4 недели: кожа отвечает на тепловой сигнал — ускоряется метаболизм клеток. Фибробласты начинают вырабатывать собственный коллаген — лицо становится плотнее, провисания уменьшаются, цвет улучшается. Эффект не натянутый, а естественный.

Почему это безопасно

  • Температура контролируется в каждой точке. Эпидермис охлаждается — ожоги исключены.
  • Ощущения: тепло и лёгкое покалывание.
  • После сеанса — никаких ограничений. Можно сразу идти по делам.
  • Рекомендуемый курс: 2-3 процедуры с интервалом в месяц. Результат держится до полутора лет.

Почему сейчас — лучший момент

Февраль даёт коже идеальную возможность: минимум УФ-нагрузки, стабильная температура, никаких отпусков. Это идеальные условия для запуска коллагена — без рисков, с максимальной эффективностью. К марту кожа уже ответит плотностью и чётким овалом.

Запись:

Адрес: Зеленоград, корпус 353. Входи смело — чтобы вернуть себе четкий контур.

Группа ВКонтакте: vk.com/estemedika
Телеграм-канал: t.me/estemedika_zel

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Медицинская лицензия Л041-01137-77/00344554
