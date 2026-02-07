Двадцать лет назад радиочастоту использовали только в хирургии. Сегодня это один из самых востребованных методов лифтинга в России — потому что работает не на поверхности, а внутри: запускает перестройку коллагенового каркаса.
Клиника косметологии EsteMedika проводит процедуру микроигольчатого RF-лифтинга на современном оборудовании с регуляцией глубины прогрева. Врач определяет протокол после осмотра пациента. Никаких шаблонных решений. Только подбор индивидуальных параметров.
Кому подойдёт процедура
- Кожа «сползает» вниз: щёки опускаются, овал размывается.
- После 30 лет — лицо теряет чёткость, даже без морщин.
- После родов или резкого похудения: кожа растянулась и не восстановилась.
- После липолиза: жир убрали, а кожа осталась дряблой — RF вернёт ей упругость.
Как это работает
Сразу: при нагреве до 41-42°C коллаген сжимается — овал подтягивается ещё в кресле косметолога. Лёгкое покраснение после процедуры — норма, это признак активной микроциркуляции, проходит за час.
Через 3-4 недели: кожа отвечает на тепловой сигнал — ускоряется метаболизм клеток. Фибробласты начинают вырабатывать собственный коллаген — лицо становится плотнее, провисания уменьшаются, цвет улучшается. Эффект не натянутый, а естественный.
Почему это безопасно
- Температура контролируется в каждой точке. Эпидермис охлаждается — ожоги исключены.
- Ощущения: тепло и лёгкое покалывание.
- После сеанса — никаких ограничений. Можно сразу идти по делам.
- Рекомендуемый курс: 2-3 процедуры с интервалом в месяц. Результат держится до полутора лет.
Почему сейчас — лучший момент
Февраль даёт коже идеальную возможность: минимум УФ-нагрузки, стабильная температура, никаких отпусков. Это идеальные условия для запуска коллагена — без рисков, с максимальной эффективностью. К марту кожа уже ответит плотностью и чётким овалом.
