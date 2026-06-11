Расшириение площадки для индивидуального хранения в Голубом 11.06.2026 Реклама ИП Холодняк Н.Д. ИНН:773581766800 erid:2VtzqxUb78M

Мы услышали вас и стали удобнее!

«ОСТАВЬ ТУТ» — сеть складов индивидуального хранения в Москве и МО.

В последнее время вы часто просили больше свободных контейнеров на нашей площадке в Голубом. Мы вас услышали — и расширились!
Теперь мы можем предложить ещё больше контейнеров под склад — с удобным доступом, светом и охраной. Всё, чтобы вам было комфортно хранить вещи рядом с домом.

Морские контейнеры — сухие, с электричеством, освещением и видеонаблюдением. Отличная альтернатива домашним балконам и кладовкам.

Что можно хранить?

Для бизнеса: товары для интернет-магазина, документы и архивы, паллеты и оборудование, летние веранды и инвентарь.
Для дома: велосипеды и мотоциклы на зиму, колёса и резину, мебель на время ремонта, личные вещи и сезонное хранение.

5 причин арендовать у нас:

— Полная защита от влаги, огня и злоумышленников
— Электричество и освещение внутри контейнера
— Круглосуточный доступ на машине прямо к воротам
— Охрана и видеонаблюдение
— Низкая арендная плата

Адрес: Солнечногорский район, поселок Голубое, 1К
Звоните / пишите: 8-925-700-09-09
Сайт: https://ostav-tut.ru/

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