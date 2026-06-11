Мы услышали вас и стали удобнее!



«ОСТАВЬ ТУТ» — сеть складов индивидуального хранения в Москве и МО.



В последнее время вы часто просили больше свободных контейнеров на нашей площадке в Голубом. Мы вас услышали — и расширились!

Теперь мы можем предложить ещё больше контейнеров под склад — с удобным доступом, светом и охраной. Всё, чтобы вам было комфортно хранить вещи рядом с домом.