Мы услышали вас и стали удобнее!
«ОСТАВЬ ТУТ» — сеть складов индивидуального хранения в Москве и МО.
В последнее время вы часто просили больше свободных контейнеров на нашей площадке в Голубом. Мы вас услышали — и расширились!
Теперь мы можем предложить ещё больше контейнеров под склад — с удобным доступом, светом и охраной. Всё, чтобы вам было комфортно хранить вещи рядом с домом.
Морские контейнеры — сухие, с электричеством, освещением и видеонаблюдением. Отличная альтернатива домашним балконам и кладовкам.
Что можно хранить?
Для бизнеса: товары для интернет-магазина, документы и архивы, паллеты и оборудование, летние веранды и инвентарь.
Для дома: велосипеды и мотоциклы на зиму, колёса и резину, мебель на время ремонта, личные вещи и сезонное хранение.
— Полная защита от влаги, огня и злоумышленников
— Электричество и освещение внутри контейнера
— Круглосуточный доступ на машине прямо к воротам
— Охрана и видеонаблюдение
— Низкая арендная плата
Адрес: Солнечногорский район, поселок Голубое, 1К
Звоните / пишите: 8-925-700-09-09
Сайт: https://ostav-tut.ru/