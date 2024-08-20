Пусть это лето останется не только в красивых фотографиях и ярких воспоминаниях, но и в полезных приобретениях! Не упустите шанс обновить свой гардероб с максимальной выгодой.

Яркие, легкие, комфортные в носке ткани из натуральных материалов с самыми стильными принтами подойдут для проектов любой сложности. Будь то платье для вечеринки или милая блузка для свидания — у нас найдется абсолютно все.

Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама».

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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*запрещён в РФ