Только с 19 августа по 1 сентября включительно в оффлайн магазинах «Я Сама» на летние ткани со специальными этикетками будет действовать скидка 30%.
Пусть это лето останется не только в красивых фотографиях и ярких воспоминаниях, но и в полезных приобретениях! Не упустите шанс обновить свой гардероб с максимальной выгодой.
Яркие, легкие, комфортные в носке ткани из натуральных материалов с самыми стильными принтами подойдут для проектов любой сложности. Будь то платье для вечеринки или милая блузка для свидания — у нас найдется абсолютно все.
Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама».
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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*запрещён в РФ