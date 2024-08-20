Распродажа летних тканей в магазинах «Я Сама» — с 19 августа по 1 сентября 20.08.2024 Peклама ИП Крючкова Т.М ИHH:773500374204 еrid:2VSb5wGUcYg

Только с 19 августа по 1 сентября включительно в оффлайн магазинах «Я Сама» на летние ткани со специальными этикетками будет действовать скидка 30%.

Пусть это лето останется не только в красивых фотографиях и ярких воспоминаниях, но и в полезных приобретениях! Не упустите шанс обновить свой гардероб с максимальной выгодой.

Яркие, легкие, комфортные в носке ткани из натуральных материалов с самыми стильными принтами подойдут для проектов любой сложности. Будь то платье для вечеринки или милая блузка для свидания — у нас найдется абсолютно все.

Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама».

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

Вконтакте, Телеграм, Инстаграм*, «Я Сама» на OZON

*запрещён в РФ

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Сразу десять беспилотников атаковали Москву минувшей ночью Новости
Работа электричек улучшилась за год работы МЦД-3 — так считает большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
В деревне Ложки рядом с Зеленоградом решили создать музей из-за ошибки в ударении Новости
Водитель три года бесплатно ездил по М-11 — его пассажир просто поднимал шлагбаум Новости
Распродажа летних тканей в магазинах «Я Сама» — с 19 августа по 1 сентября Реклама
Неизвестные обстреляли окна здания управы района Силино Новости
Вода в Школьном озере оказалось в норме по результатам официальных анализов. Но утки продолжают гибнуть Новости
Мастер Марина более трёх лет работает с кудрями в Зеленограде Реклама
В ТЦ «Мега Химки» открылся самый большой в России магазин бренда одежды LC Waikiki Новости
Водитель три года бесплатно ездил по М-11 — его пассажир просто поднимал шлагбаум Новости
Базовый набор первоклассника от «Ашана» немножко подешевел Новости
В проезде от Московского проспекта к детской поликлинике, детсаду и школе запретят парковку. А сам проезд перекрыли и перекопали Новости
Виновника смертельного ДТП в Зеленограде обвинили по трем уголовным статьям. После многочисленных прежних преступлений его постоянно отпускали Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Магазин российской одежды для детей от 7 до 14 лет открылся в Fashion House на Ленинградском шоссе Новости
Актуальное предложение от магазина «Десяточка» — с 30 августа в продаже букеты Реклама
Ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из приграничных территорий Курской области открыт в Зеленограде Новости
Проблема испорченной лыжероллерной трассы в Крюково решена — травмоопасный люк огородили столбиками. Стало ещё хуже Новости
В Московском Международном колледже Цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» идет набор на 2024/25 учебный год Реклама
Благоустройство Панфиловского проспекта с обустройством мест отдыха и велодорожек обещает в следующем году зеленоградский депутат. Префектура отмалчивается Новости
«Академия знаний» объявляет набор на новый учебный год для детей с 2 лет Реклама
Ещё 23 тысячи человек из Москвы уйдут на СВО в этом году Новости
Спортивный клуб «Дуэт» объявляет набор детей 3-17 лет на занятия по художественной гимнастике Реклама
В горбольнице появился музей. Вот видео с рассказом об одном из экспонатов — пилюльной машине Новости
Закрытый на полтора месяца из-за нашествия мышей «Перекрёсток» на Солнечной аллее может открыться досрочно. А соседние магазины в том же здании получили предостережение Новости
В мэрии передумали строить паркинг в Южной промзоне. Есть мнение, что в предлагаемом месте никакой проект не окупится Новости
Жители стонут от авральных дорожных работ в 3-м микрорайоне. До этого стройка долго стояла заброшенной Новости
В пешеходном тоннеле на станции Крюково делают дренаж, чтобы переход не затапливало Новости
Получи среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере «Технологии индустрии красоты» — вместе с АБИТ-Новые знания Реклама
В школу с «Интрендс» — готовимся к 1 сентября! Специальное предложение: ручки с аниме-героями от 25 рублей, яркие тетради — от 29 рублей Реклама
Открылась новая гончарная мастерская «Зеленый кот» (корпус 2033) — основное направление керамическое искусство, но также вы сможете выложить мозаику Реклама
На прокатных самокатах в Зеленограде появились шлемы. Но только на самокатах сервиса Whoosh Новости
Сотрудники «Жилищника» пересаживаются на самокаты курьеров Новости
Вакансии столовой (д. Хоругвино) — нужны повар, пекарь, уборщики, грузчик и другой персонал Реклама
«Нарушения технологии в благоустройстве выявлены повсеместно». на Школьном озере с «альтернативной инспекцией» побывала кандидат в депутаты Мосгордумы Ольга Сорокина Новости
Мор уток и рыбы на Школьном озере продолжается. Причины неизвестны, жители находят новые трупы Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру