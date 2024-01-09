Раскрываем секреты кей-попа и приглашаем на танцы! 09.01.2024 Реклама ИП Гордеев С.В. ИНН 504409980141 erid:LatgBZyvv

Зайдите в комнату вашего ребенка. Стены обклеены плакатами с корейскими ребятами, а на рабочем столе компьютера — четыре очаровательные девушки с азиатскими чертами? Ваш ребенок — в фандоме k-pop.

Пришло время записать его или ее в школу танцев «ДИКЛАБ» в Зеленограде, где с недавних пор это направление пользуется бешеной популярностью!

Смотрите как это круто!

Кей-поп как направление победно шагает по всему миру уже несколько лет. Недавно сам король Карл III пригласил участниц группы Blackpink в Букингемский дворец, а их песню сыграл королевский оркестр.

Перейдем к секретам кей-попа

  • каждое движение имеет значение. Здесь не бывает случайного взмаха руки или даже взгляда, не обусловленного хореографией. Все движения складываются в конкретный посыл. Например, группа BTS в песне DNA сложила символ молекулы ДНК. Другой пример — танец «My First And My Last» от NCT DREAM. Ребята в процессе упали на пол и тянули друг друга за ноги, образуя форму звезды.

  • k-pop — суперточный и синхронный. Его чаще всего танцуют в группе, и каждый участник должен доверять своей команде, так как они подбрасывают друг друга, ловят и поддерживают. Чтобы добиться идеальной синхронности, придется пройти через череду тренировок, которые могут быть весьма непростыми.

  • стильный образ. Участники кей-поп групп и их фанаты всегда выглядят эффектно. Крутая одежда, необычный цвет волос и яркий макияж. Скорее всего, без шоппинга и краски для волос не обойтись.

Чему научится подросток

  • круто двигаться в стиле k-pop, чувствовать ритм, излучать харизму на сцене
  • найдет единомышленников и новых друзей
  • станет намного увереннее в себе
  • научится музыкальности, точности и синхронности
  • поймет как выражать эмоции через движения и ритм
  • создаст эффектный образ и неповторимый стиль для самовыражения
  • получит мощный заряд энергии для учебы и жизни.

Хочу, чтобы мой ребенок научился танцевать кей-поп!

Приходите на бесплатное индивидуальное пробное занятие в «ДИКЛАБ» вместе с друзьями! Берем с 10-ти до 16-ти лет!

В январе 2024 г. открыта дополнительная группа в связи с большим количеством новых учеников! Количество мест ограничено!

Записаться можно по ссылке или по телефону +7-499-653-67-10

Подробнее: Сайт, Телеграм, ВКонтакте, Youtube, Инстаграм*

Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 402 (2-й этаж), школа танцев «ДИКЛАБ»

P. S. Наш отчетный концерт (май 2024 г.) пройдет в Вегас Сити Холле, одной из самых крутых и красивых площадок страны. И вы еще можете успеть там выступить. Присоединяйтесь к ДИКЛАБ, чтобы стать лучшими!

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