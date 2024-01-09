Зайдите в комнату вашего ребенка. Стены обклеены плакатами с корейскими ребятами, а на рабочем столе компьютера — четыре очаровательные девушки с азиатскими чертами? Ваш ребенок — в фандоме k-pop.

Пришло время записать его или ее в школу танцев «ДИКЛАБ» в Зеленограде, где с недавних пор это направление пользуется бешеной популярностью!

Смотрите как это круто!