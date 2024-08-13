Мы предлагаем уникальную технологию очистки водородом, которая станет прекрасной профилактикой ДВС и альтернативой капитальному ремонту. Быстрый, от 30 минут и без обязательной замены масла, свечей и других расходников.

Суть процедуры

Во впускной коллектор работающего мотора подают водород под давлением (газ ННО). Подаваемого количества (12 литров в минуту) водорода достаточно для удаления углеводородных отложений в моторе. А образующаяся выпускном коллекторе при сгорании водорода вода бережно удаляет все отложения и нагар в выхлопной системе, даже в очищает клапан EGR, датчики и фильтр. Работа ДВС становится более тихой, экономичной и сбалансированной. Можно сделать эндоскопию до и после процедуры и вы убедитесь в результате.

Адрес и контакты