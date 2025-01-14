- Заработок в день до 4000 рублей (сделка — зависит от количества собранных наборов)
- График можно рассмотреть любой ( 1/1, 2/2, 3/1, 5/2, 1-2 раза в неделю и т. д.)
- Смены с 08:00 до 20:00
- Расчет производится раз в неделю
- Обязанности: комплектация, маркировка, упаковка, фасовка, стикеровка
Контакты: 8-495-369-56-59 или пишите в WhatsApp/Telegram по номеру 8-925-078-04-87.
Адрес работы: Зеленоград, 2-Западный проезд, дом 1, стр. 1.
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