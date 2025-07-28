

— Заработок в день до 5000р (сделка — зависит от количества собранных наборов)

— График можно рассмотреть любой (смены с понедельника по пятницу, можно работать как 1 раз в неделю так и более)

— Смены с 08:00 до 20:00

— Расчет производится раз в неделю

— Обязанности: комплектация, маркировка, упаковка, фасовка, стикеровка



Контакты:

8-495-369-56-59 или пишите нам в WhatsApp/ Telegram по номеру 8-925-078-04-87 .

Адрес работы: Зеленоград, 2-Западный проезд, дом 1, стр. 1.