— Заработок в день до 5000р (сделка — зависит от количества собранных наборов)
— График можно рассмотреть любой (смены с понедельника по пятницу, можно работать как 1 раз в неделю так и более)
— Смены с 08:00 до 20:00
— Расчет производится раз в неделю
— Обязанности: комплектация, маркировка, упаковка, фасовка, стикеровка
Контакты:
8-495-369-56-59 или пишите нам в WhatsApp/ Telegram по номеру 8-925-078-04-87.
Адрес работы: Зеленоград, 2-Западный проезд, дом 1, стр. 1.
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