История сотрудничества с Большим

Это уже не первый случай прохождения такого сложного кастинга учениками Westend. В 2021 году школа впервые повезла учеников на такой серьезный кастинг. Да, оперное пение это не конек школы мюзикла. Но у Westendа много талантливых учеников, которые классно поют, танцуют и играют на сцене. Так что, почему бы и нет!

Школа согласовала с руководством театра, что привезут 15 самых талантливых детей подходящего возраста. Провели внутренний кастинг и в день дружно распевались перед дверью театра. И надеялись, что хотя бы 1 ученик пройдет кастинг. И какова же была радость школы, когда сразу 6 учеников прошли кастинг на Камерную сцену им. Б. Покровского Большого театра России. В школе держали кулаки и надеялись, что ребята выдержат двухмесячный испытательный срок. И они выдержали!

Вскоре ребята приняли участие в симфонической сказке для детей «Петя и волк». А затем в гораздо более сложной работе. В опере «Маленький трубочист» ученики не только приняли участие, но и получили главные роли. Даша Ненашева — Трубочист, Варя Карасева — Софи. И все песни в этой опере звучали на английском, что добавляет сложности к работе юных артистов!