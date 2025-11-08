Это не случайность, а взрыв таланта, закаленного в стенах школы Westend. Под сотню претендентов, многочасовой кастинг, строгие жюри — и пятеро ребят запомнились комиссии и были отобраны в театр. Готовы узнать, кто эти новые звезды?
Четверо учеников зеленоградской школы: Ларинины Вова и Алексей, Новиков Максим, Светочева Алисия, а ещё — Жилкова Илана из мытищинской школы Westend.
Алисия ранее уже участвовала в кастинге в Московский театр оперетты. Для остальных ребят это был первый опыт участия в кастингах вообще.
История сотрудничества с Большим
Это уже не первый случай прохождения такого сложного кастинга учениками Westend. В 2021 году школа впервые повезла учеников на такой серьезный кастинг. Да, оперное пение это не конек школы мюзикла. Но у Westendа много талантливых учеников, которые классно поют, танцуют и играют на сцене. Так что, почему бы и нет!
Школа согласовала с руководством театра, что привезут 15 самых талантливых детей подходящего возраста. Провели внутренний кастинг и в день дружно распевались перед дверью театра. И надеялись, что хотя бы 1 ученик пройдет кастинг. И какова же была радость школы, когда сразу 6 учеников прошли кастинг на Камерную сцену им. Б. Покровского Большого театра России. В школе держали кулаки и надеялись, что ребята выдержат двухмесячный испытательный срок. И они выдержали!
Вскоре ребята приняли участие в симфонической сказке для детей «Петя и волк». А затем в гораздо более сложной работе. В опере «Маленький трубочист» ученики не только приняли участие, но и получили главные роли. Даша Ненашева — Трубочист, Варя Карасева — Софи. И все песни в этой опере звучали на английском, что добавляет сложности к работе юных артистов!
Продолжение сотрудничества
На этом участие учеников Westendа в проектах Камерной сцены Большого театра не закончилось. Артисты влились в репертуар театра и исполняют роли во всех спектаклях, где требуется участие детей: «Приключения Чиполлино», «Черевички», «Питер Пэн», «Байки о лисе, утенке и балде».
В 2022 году к труппе театра присоединились Катя Ненашева и Катя Ширяева.
А в 2024-м — Лера Филичева и Катя Таткина.
Ну а если вы тоже мечтаете, чтобы ваш ребенок покорял не только зеленоградские, но и московские сцены, Westend приглашает на курс «Артист мюзикла», на котором готовят востребованных артистов музыкального театра.
Берут как дошколят, так и школьников, и взрослых. И обучают вокалу, танцу, актерскому мастерству. А также, музыке и акробатике!
Адрес: 16-й микрорайон, ул. Андреевка, 31/2, подъезд 4. Школа находится в вытянутом зеленом здании с огромной надписью «Мебельный дом Андреевский». Над входом в школу — вывеска «Westend».
Как добраться:
- на машине — введите в навигатор запрос «Школа мюзикла Зеленоград» либо адрес «Зеленоград, ул. Андреевка 31А»
- на автобусе — проезд до остановки «Корпус 1602», автобусы 5, 15, 17, 20, 25, 32, 400 т, маршрутки 417 м, 460 м, 1016
Адрес: 4-й микрорайон, корпус 421А
WhatsApp: +7-977-176-20-38
Телефон: 8-499-444-33-57
Электронная почта: info@westendschool.ru