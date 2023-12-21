Скоро Новый год и пора задуматься о подарке для ребенка. В наше время не так легко удивить важно чтобы подарок был полезным и оригинальным.
Специально для школьников на период Новогодних каникул преподаватели «Компьютерной Академии Тор» подготовили уникальную программу! Это идеальная возможность провести каникулы весело, интересно и с пользой.
Каникулы — это время новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и раскрытия талантов! Путёвка в зимний лагерь оформлена в подарочной коробке, которую можно поставить под ёлку!
Рассказываем о темах новогоднего IT-клуба.
Даты: с 3 по 7 января, с 10.00 до 13.00.
Возраст детей: 7-8 лет.
Подробнее.
1 день. Приветствие и знакомство участников лагеря. Создание загадочного Гринча: рождественский плакат/открытка с использованием графического редактора.
2 день. Создание 3D-макет горы, где проживает наш таинственный Гринч.
3 день. Создание собственного сайта для мультфильма «Гринч — похититель Рождества».
4 день. Разработка игры «Спасти рождество». Программирование на языке Scratch и создание интерактивной игры, где участники должны помочь Гринчу вернуть украденные рождественские подарки.
5 день. Создание анимации с Гринчем с использованием инструментов анимации для создания короткого мультфильма с участием Гринча и рождественским настроением.
В завершение смены преподаватели с ребятами устроят презентацию проектов и обсуждение их идей и творчества. Проведут награждение участников сертификатами и подарками.
Даты: с 3 по 7 января, с 14.00 до 17.00.
Возраст детей: 9-12 лет.
Подробнее.
1 день. Дизайн — создание своего патронуса и дементора.
2 день. Программирование — создание игры для двоих игроков «Битва с Волан-де-Мортом» + бонус игра «Сражение с дементором».
3 день. Анимация — трансфигурация (превращение одного предмета в другой).
4 день. 3д Моделирование — моделирование столовой Хогвартса.
5 день. Создание сайта — создание сайта одного из факультетов Хогвартса.
В завершение смены преподаватели с ребятами устроят презентацию проектов и обсуждение их идей и творчества.
Стоимость: 9 120 рублей.
Количество мест ограничено!
Действует предварительная регистрация:
- по телефону 8-495-135-05-80
- или онлайн.
Мероприятие проводится по адресу: корпус 1651, офис 305, 3 этаж, компьютерная академия «ТОП».