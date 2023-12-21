Путёвка в зимний лагерь «Компьютерной Академии Тор» — полезный и оригинальный подарок для ребёнка 21.12.2023 Реклама АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ТОП», ИНН 7730257499, erid:LatgBvo2U

Скоро Новый год и пора задуматься о подарке для ребенка. В наше время не так легко удивить важно чтобы подарок был полезным и оригинальным.

Специально для школьников на период Новогодних каникул преподаватели «Компьютерной Академии Тор» подготовили уникальную программу! Это идеальная возможность провести каникулы весело, интересно и с пользой.

Каникулы — это время новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и раскрытия талантов! Путёвка в зимний лагерь оформлена в подарочной коробке, которую можно поставить под ёлку!

Рассказываем о темах новогоднего IT-клуба.

Гринч-похититель Рождества

Даты: с 3 по 7 января, с 10.00 до 13.00.
Возраст детей: 7-8 лет.
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1 день. Приветствие и знакомство участников лагеря. Создание загадочного Гринча: рождественский плакат/открытка с использованием графического редактора.

2 день. Создание 3D-макет горы, где проживает наш таинственный Гринч.

3 день. Создание собственного сайта для мультфильма «Гринч — похититель Рождества».

4 день. Разработка игры «Спасти рождество». Программирование на языке Scratch и создание интерактивной игры, где участники должны помочь Гринчу вернуть украденные рождественские подарки.

5 день. Создание анимации с Гринчем с использованием инструментов анимации для создания короткого мультфильма с участием Гринча и рождественским настроением.

В завершение смены преподаватели с ребятами устроят презентацию проектов и обсуждение их идей и творчества. Проведут награждение участников сертификатами и подарками.

Гарри Поттер и приключения в Хогвартсе

Даты: с 3 по 7 января, с 14.00 до 17.00.
Возраст детей: 9-12 лет.
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1 день. Дизайн — создание своего патронуса и дементора.

2 день. Программирование — создание игры для двоих игроков «Битва с Волан-де-Мортом» + бонус игра «Сражение с дементором».

3 день. Анимация — трансфигурация (превращение одного предмета в другой).

4 день. 3д Моделирование — моделирование столовой Хогвартса.

5 день. Создание сайта — создание сайта одного из факультетов Хогвартса.

В завершение смены преподаватели с ребятами устроят презентацию проектов и обсуждение их идей и творчества.

Регистрация

Стоимость: 9 120 рублей.
Количество мест ограничено!

Действует предварительная регистрация:

Мероприятие проводится по адресу: корпус 1651, офис 305, 3 этаж, компьютерная академия «ТОП».

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