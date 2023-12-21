Скоро Новый год и пора задуматься о подарке для ребенка. В наше время не так легко удивить важно чтобы подарок был полезным и оригинальным.

Специально для школьников на период Новогодних каникул преподаватели «Компьютерной Академии Тор» подготовили уникальную программу! Это идеальная возможность провести каникулы весело, интересно и с пользой.