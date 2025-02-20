Встречаем 2025 год, открывая двери новым возможностям в сфере IT для вашего ребенка.
Предлагаем детям 6-18 лет следующие направления:
- логика и основы программирования
- компьютерная грамотность
- программирование и разработка на Scratch, Roblox, Python, Unity, HTML, CSS, Java Script
- графический дизайн
- создание веб-сайтов
- предпринимательство
- подготовка к ЕГЭ по информатике
- математика.
Наши преимущества:
- опытные преподаватели, которые открыть вашему ребенку увлекательный мир digital-технологий
- курсы для всех: не обязательно иметь опыт кодинга или технический склад ума
- непрерывное обучение: возможность переходить с курса на курс
- уникальная образовательная IT-платформа: умный учебник, среда для создания проектов и сообщество по интересам.
Всё ещё сомневаетесь? Оставьте заявку, чтобы посетить пробный урок:
- по телефону 8-964-727-40-99
- https://zel.algoritmika.org/ru
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