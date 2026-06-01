Витамин D важен для нашего организма.
Витамин D3 синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей в период между 10.00 и 15.00 часами.
Дополнительный источник — пища; некоторые продукты могут обеспечить от 10 до 20% необходимого количества витамина.
- Большая часть России расположена в северных широтах, и это приводит к недостатку солнечных лучей, особенно в зимние месяцы
- Из-за климатических условий мы часто носим закрытую одежду, что препятствует воздействию на кожу солнечных лучей в ультрафиолетовом спектре
- С возрастом, особенно у пожилых, снижается способность кожи самостоятельно вырабатывать витамин D
- боли в суставах
- сонливость и утомляемость
- частые простудные заболевания
- слабость в мышцах
- снижение работоспособности
- боли в спине и шее
- Поддерживает оптимальный уровень кальция в крови
- Участвует в правильном формировании костей и зубов у детей, предупреждает развитие рахита
- Помогает сохранить нормальное состояние зубов и костей у взрослых, снижает риск появления остеопороза
- Активирует иммунную систему
- Снижает риск падений, которые часто являются причиной переломов, особенно у людей старше 60 лет
- Обеспечивает нормальное деление клеток
- Стимулирует всасывание фосфатов, кальция и магния из кишечника
Сеть медицинских офисов CMD в г. Зеленоград приглашает сдать исследование для определения уровня витамина D и общий анализ крови по специальной цене до 30 июня 2026 г.
Оформить заявку онлайн можно легко и быстро на сайте: www.cmd-online.ru или в медицинских офисах CMD:
- · CMD Зеленоград, к. 250
- · CMD Зеленоград, к. 1801Б
Подробную информацию о правилах проведения акции уточняйте у администратора медицинского офиса по номеру: К1801б — +7 901 721-10-76, К250- +7 901 721-10-79 или на сайте www.cmd-online.ru. Для получения скидки необходимо обратиться к администратору медицинского офиса.
Услуги предоставляет ООО «ЗелМед». Лицензия № Л041-01137-77/00338382 от 30.12.2019 г.