Витамин D важен для нашего организма.

Витамин D3 синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей в период между 10.00 и 15.00 часами.

Дополнительный источник — пища; некоторые продукты могут обеспечить от 10 до 20% необходимого количества витамина.

Но все же около 80% россиян испытывают недостаточность витамина D. Почему так происходит?
Влияние оказывает ряд факторов:

  • Большая часть России расположена в северных широтах, и это приводит к недостатку солнечных лучей, особенно в зимние месяцы
  • Из-за климатических условий мы часто носим закрытую одежду, что препятствует воздействию на кожу солнечных лучей в ультрафиолетовом спектре
  • С возрастом, особенно у пожилых, снижается способность кожи самостоятельно вырабатывать витамин D

Симптомы дефицита витамина D

  • боли в суставах
  • сонливость и утомляемость
  • частые простудные заболевания
  • слабость в мышцах
  • снижение работоспособности
  • боли в спине и шее

Как витамин D помогает организму?

  • Поддерживает оптимальный уровень кальция в крови
  • Участвует в правильном формировании костей и зубов у детей, предупреждает развитие рахита
  • Помогает сохранить нормальное состояние зубов и костей у взрослых, снижает риск появления остеопороза
  • Активирует иммунную систему
  • Снижает риск падений, которые часто являются причиной переломов, особенно у людей старше 60 лет
  • Обеспечивает нормальное деление клеток
  • Стимулирует всасывание фосфатов, кальция и магния из кишечника

