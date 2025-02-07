Около 80% россиян испытывают недостаточность витамина D.
- боли в суставах
- сонливость и утомляемость
- частые простудные заболевания
- слабость в мышцах
- снижение работоспособности
- боли в спине и шее
Сеть медицинских офисов CMD в Зеленограде приглашает сдать исследование для определения уровня витамина D и общий анализ крови по специальной цене до 28 февраля 2025 года.
Медицинские анализы выполняются в лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии.
на сайте: www.cmd-online.ru
или в медицинских офисах CMD:
- CMD Зеленоград, корпус 250
- CMD Зеленоград, корпус 1801Б.
Работаем ежедневно:
- Пн-пт: 7:00 — 19:00
- Сб: 8:00 — 19:00
- Вс: 8:00 — 17:00
Подробную информацию о правилах проведения акции уточняйте у администратора медицинского офиса по номеру: +7-499-714-66-56 или на сайте www.cmd-online.ru.
Для получения скидки необходимо обратиться к администратору медицинского офиса.
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