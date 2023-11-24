1-3 декабря — Дни биоревитализации от 8500 рублей + презентация новинки «Биоревитализация» всего по восьми точкам всего за 13 000 рублей. Безболезненно и без реабилитации! Среди участников — розыгрыш сертификата на 5000 рублей.

8-9 декабря — Дни бренда Nimue (пилинги с кэшбэком 50% и космецевтика со скидкой 15%), розыгрыш набора из шести средств .

14-15 декабря — Дни Re:FORMA тела (авторские процедуры по быстрой и стабильной коррекции тела). Розыгрыш средства за 5500 рублей.

19 -21 декабря — Дни инъекционных методик (липолитики для уменьшения лица и тела, мезотерапия, биоревитализация, плазмалифтинг), розыгрыш сертификата на 5000 рублей.

25-29 декабря — Дни Dermadrop (Немецкая технология с четырьмя международными патентами, доставка активных составов без боли, следов и уколов в глубокие слои кожи, любимая процедура звезд по всему миру с кэшбэком 20% для лучшей новогодней ночи.

В эти дни вас ждут самые вкусные предложения на указанные услуги и косметику, розыгрыши крупных сертификатов от 5000 рублей, наборы косметики, мгновенные лотереи и подарки от друзей клиники.



Традиционно, шампанское и фуршет, и конечно, специальные приглашенные гости.



Подробно о каждом клиентском дне читайте в ленте и скорее записывайтесь, потому что запись обязательна и ограничена.

Вконтакте, Инстаграм**



Также, вас всегда проконсультируют прекрасные админочки.



Запись и вопросы по телефону: 8-926-405-05-65.

Онлайн-запись: на сайте.



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