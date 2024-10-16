После летнего солнца и моря вашим волосам нужно восстановление!

Хотите подарить своим волосам настоящее «Счастье»? В салоне красоты «Никор» вам предлагают эксклюзивные уходы от Lebel, Barex и System 4, которые глубоко восстанавливают волосы, придавая им силу, блеск и мягкость от корней до кончиков.



Эндосфера-терапия: укрепление мышц, легкость и устранение целлюлита. Также в «Никор"доступны другие эффективные SPA-процедуры для коррекции веса.



Всем студентам — скидка 15% при предъявлении студенческого билета!

«Никор» ценит ваше время — все услуги в одном месте!

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Адрес: Зеленоград, к1204, с1, салон красоты «Никор».