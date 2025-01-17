Специальное предложение до конца января — можно пройти за один день полное комплексное обследование органов ЖКТ по привлекательной цене:

эндоскопическое исследование во сне (гастроскопия, колоноскопия)

измерение кислотности

тест на хеликобактер пилори

УЗИ скрининг органов брюшной полости

Цены на эндоскопическое обследование в Гастроцентре (до конца января):

Гастро 6000 4800 руб

руб Колоно 8000 6400 руб

руб Наркоз 4000/5000 руб

Комплекс 17000 13600 руб

В комплекс входит узи, тест на хеликобактер и определение кислотности. Подробнее на сайте estedi.ru