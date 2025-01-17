Специальное предложение до конца января — можно пройти за один день полное комплексное обследование органов ЖКТ по привлекательной цене:
- эндоскопическое исследование во сне (гастроскопия, колоноскопия)
- измерение кислотности
- тест на хеликобактер пилори
- УЗИ скрининг органов брюшной полости
Цены на эндоскопическое обследование в Гастроцентре (до конца января):
- Гастро
60004800 руб
- Колоно
80006400 руб
- Наркоз 4000/5000 руб
- Комплекс
1700013600 руб
В комплекс входит узи, тест на хеликобактер и определение кислотности. Подробнее на сайте estedi.ru
Помощь гастроэнтеролога необходима всегда при следующих симптомах:
- боли и тяжесть в животе
- отрыжка и изжога
- тошнота, рвота
- неприятный запах изо рта, налет на языке
- метеоризм и вздутие живота
- отвращение к ранее любимым блюдам
- частые расстройства стула- диарея и запоры
- кожные высыпания, не связанные с инфекционными заболеваниями.
В центре проводятся скрининговые осмотры CHECK UP.
За 1 день в Гастроцентре вы сможете пройти: гастроскопию и колоноскопию во сне, выполнить УЗИ и анализы, а так же получить последующую консультацию гастроэнтеролога.
УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря) и эндоскопические исследования являются информативными и абсолютно безопасными методами диагностики, которые позволяют поставить правильный диагноз и сразу же приступить к лечению.
Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
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