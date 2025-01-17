Программа check-up за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 — до конца января действует программа скидок 17.01.2025 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VSb5yVmPZA

Специальное предложение до конца января — можно пройти за один день полное комплексное обследование органов ЖКТ по привлекательной цене:

  • эндоскопическое исследование во сне (гастроскопия, колоноскопия)
  • измерение кислотности
  • тест на хеликобактер пилори
  • УЗИ скрининг органов брюшной полости

Цены на эндоскопическое обследование в Гастроцентре (до конца января):

  • Гастро 6000 4800 руб
  • Колоно 8000 6400 руб
  • Наркоз 4000/5000 руб
  • Комплекс 17000 13600 руб

В комплекс входит узи, тест на хеликобактер и определение кислотности. Подробнее на сайте estedi.ru

Помощь гастроэнтеролога необходима всегда при следующих симптомах:

  • боли и тяжесть в животе
  • отрыжка и изжога
  • тошнота, рвота
  • неприятный запах изо рта, налет на языке
  • метеоризм и вздутие живота
  • отвращение к ранее любимым блюдам
  • частые расстройства стула- диарея и запоры
  • кожные высыпания, не связанные с инфекционными заболеваниями.

В центре проводятся скрининговые осмотры CHECK UP.

За 1 день в Гастроцентре вы сможете пройти: гастроскопию и колоноскопию во сне, выполнить УЗИ и анализы, а так же получить последующую консультацию гастроэнтеролога.

УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря) и эндоскопические исследования являются информативными и абсолютно безопасными методами диагностики, которые позволяют поставить правильный диагноз и сразу же приступить к лечению.

Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: estedi.ru/gastrocenter

Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом
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