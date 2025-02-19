На вопросы пациента отвечает врач высшей категории Бондарев Константин Александрович. Это полезная информация, которая может пригодиться при диагностике заболеваний, подготовке к обследованиям желудочно-кишечного тракта, и при их проведении.
Полное комплексное обследование органов ЖКТ включает в себя:
- эндоскопическое исследование во сне (гастроскопия, колоноскопия)
- измерение кислотности
- тест на хеликобактер пилори
- УЗИ скрининг органов брюшной полости.
Стоимость комплекса гастро/колоноскопии во сне — 15.000 рублей.
Гастроскопия — 4000 рублей
Колоноскопия — 6000 рублей
Стоимость медикаментозного сна — 5000 рублей.
Также вы можете:
- сразу получить консультацию у врача Гастроэнтеролога
- сдать необходимые анализы.
Помощь врача Гастроэнтеролога необходима всегда при следующих симптомах:
- боли и тяжесть в животе
- отрыжка и изжога
- тошнота, рвота
- неприятный запах изо рта, налет на языке
- метеоризм и вздутие живота
- отвращение к ранее любимым блюдам
- частые расстройства стула- диарея и запоры
- кожные высыпания, не связанные с инфекционными заболеваниями.
Вы можете записаться на прием к врачам-эндоскопистам Гастроцентра «ЭстеДи»:
- Бондарев Константин Александрович
- Борисов Юрий Анатольевич
- Шестаков Александр Александрович
- Добрушина Ива Владимировна.
Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ