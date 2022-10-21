Меня зовут Борис Викторович. Я профессиональный риелтор. Уже более 18 лет занимаюсь арендой жилой недвижимости, сдаю в аренду комнаты, квартиры, таунхаусы, загородные дома. Работаю по Зеленограду и его окрестностям, а также по Москве и Московской области.

Мои клиенты — собственники недвижимости, которым нужно сдать свою недвижимость и для этого им нужен риелтор-профессионал. Комиссию беру с арендаторов! Собственники за услуги мне не платят. Вот как я работаю.