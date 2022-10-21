Профессиональный риелтор Борис Викторович рассказывает, как помогает собственникам сдать свою недвижимость 21.10.2022 Реклама

Меня зовут Борис Викторович. Я профессиональный риелтор. Уже более 18 лет занимаюсь арендой жилой недвижимости, сдаю в аренду комнаты, квартиры, таунхаусы, загородные дома. Работаю по Зеленограду и его окрестностям, а также по Москве и Московской области.

Мои клиенты — собственники недвижимости, которым нужно сдать свою недвижимость и для этого им нужен риелтор-профессионал. Комиссию беру с арендаторов! Собственники за услуги мне не платят. Вот как я работаю.

Оценка квартиры

Необходимо правильно определить рыночную стоимость аренды квартиры на текущий момент, чтобы сдать её в разумные сроки и по выгодной цене. Я делаю оценку квартиры, определяю цену и согласовываю  её с собственником.

Фото и видео-обзор квартиры

Для сдачи квартиры требуются качественные фотографии, а в некоторых случаях и видео-обзор. Я делаю правильные фотографии с нужных ракурсов, чтобы потенциальные арендаторы получили полное представление о квартире.

Реклама квартиры

Я рекламирую сдаваемые квартиры на ведущих сайтах по недвижимости. Все объявления размещаю в топ-категорию, что даёт мне возможность выделить свои квартиры на фоне квартир от других риелторов.

Показы квартиры

На показ квартиры привожу только предварительно одобренных собственником арендаторов. Показ организую в удобное для собственника время. По желанию, если у собственника нет времени или возможности самому ездить на показы, он может возложить это на меня, передав мне ключи.

Работа с арендаторами

Арендаторов подбираю строго подходящих под требования собственника (состав, количество, прописка, место работы, возраст, гражданство, наличие животных и т.д.)

Лично отвечаю на все звонки и сообщения от арендаторов. Отбираю подходящие варианты и приглашаю на показ квартиры.

Оформление сделки

Между собственником и арендатором составляется договор найма на 11 месяцев. Вариант договора найма, который я предоставляю для подписания, составлен профессиональными юристами и проверен многолетней практикой. По желанию собственник может использовать свой договор найма, если ему так удобнее.

После завершения сделки я всегда доступен, если понадобится моя помощь в течение всего времени проживания арендатора.

Управление недвижимостью

Эта услуга нужна собственникам, которые проживают в других городах и странах или по каким-то другим причинам (нет времени, инвалидность и т. д.) им требуется управляющий.

В услугу входит полное или частичное управление объектом:

  • заселение/выселение жильцов
  • контроль состояния объекта и имущества
  • текущий ремонт
  • контроль за оплатой коммунальных услуг
  • решение любых вопросов, связанных с управлением объекта.

Стоимость услуги обсуждается индивидуально.

Я всегда на связи и рад буду вам помочь — звоните, пишите 8-916-707-77-75, Борис Викторович
Реклама
Реклама
Профессиональный риелтор Борис Викторович рассказывает, как помогает собственникам сдать свою недвижимость Реклама
Новый зеленоградский Центр офтальмологии «Прозрение» — в клинике теперь есть свой детский офтальмолог Реклама
Водителя автобуса, обогнавшего по встречке несколько машин, оштрафовала полиция и наказали на работе Новости
Два молодых человека подрались у гаражей в 3-м микрорайоне. Один поехал в больницу, против другого завели уголовное дело Новости
Похитители кабеля «Ростелекома» в Солнечногорске приговорены к реальным срокам. За год компания подала более двухсот заявлений в полицию Новости
Как старую голубятню в 9 микрорайоне «привели в соответствие с требованиями» Истории
Новая парковка и пешеходный проход возле «Ведогонь-театра» открылись после реконструкции. Парковка стала легальной, хотя число мест уменьшилось Новости
Чем бы согреться в такую погоду? Ответ есть — отряд SURA-супов сделает даже самый холодный вечер очень теплым и уютным! Реклама
Обучение программированию для детей и подростков в Зеленограде - выбирайте подходящие курсы Дети
Интеллектуальный досуг в Зеленограде — 21 октября битва ученых «Science Slam МИЭТ» Афиша
Объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства пешеходной зоны в 4-м микрорайоне. Пока непонятно, как учитывают пожелания местных жителей Новости
Инструкции гражданской обороны появились в некоторых зеленоградских домах. В них правила поведения в бомбоубежищах, состав «тревожного чемоданчика» и что делать при эвакуации Новости
Prospect School - школа иностранных языков с носителями Реклама
Как гейзеры из канализации убивают водоёмы рядом с Брёхово и Рузино. За несколько лет местные жители смогли добиться только коллекции бесполезных отписок Истории
Представлены варианты поезда для будущей высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Они пойдут через Зеленоград (когда-нибудь) Новости
Большой фестиваль мультфильмов — 28 октября в досуговом центре «Заря» (корпус 233) Афиша
«Почувствуй себя на подиуме Крюковской недели моды». Как люди пытаются шутить про неудобства вокруг станции Жизнь
Госдума отказалась предоставить отсрочку от мобилизации отцам троих детей. Депутат от Зеленограда просто не стала голосовать Новости
Ресторан, отель и СПА-зона в клубе «Анкор» — скоро открытие на Центральном проспекте Реклама
Повторное использование вонючего грунта во дворах объяснили ошибкой водителя погрузчика Новости
Зал ожидания на станции Крюково открылся после двухлетнего перерыва. Там есть электрические розетки, но холодно и нет охраны Новости
Студия «4hands Зеленоград» приглашает на маникюр и LPG — успейте записаться по супер-ценам Реклама
После запуска МЦД из Зеленограда пойдут три типа электричек. Вот чем они отличаются Истории
Для розыска автора надписи «Нет вобле» жители готовы скинуться на камеру в лифте. Похожие надписи появлялись в этом лифте в течение нескольких месяцев Жизнь
© 1997–2022 Зеленоград.ру