Меня зовут Борис Викторович. Я профессиональный риелтор. Уже более 18 лет занимаюсь арендой жилой недвижимости, сдаю в аренду комнаты, квартиры, таунхаусы, загородные дома. Работаю по Зеленограду и его окрестностям, а также по Москве и Московской области.
Мои клиенты — собственники недвижимости, которым нужно сдать свою недвижимость и для этого им нужен риелтор-профессионал. Комиссию беру с арендаторов! Собственники за услуги мне не платят. Вот как я работаю.
Необходимо правильно определить рыночную стоимость аренды квартиры на текущий момент, чтобы сдать её в разумные сроки и по выгодной цене. Я делаю оценку квартиры, определяю цену и согласовываю её с собственником.
Для сдачи квартиры требуются качественные фотографии, а в некоторых случаях и видео-обзор. Я делаю правильные фотографии с нужных ракурсов, чтобы потенциальные арендаторы получили полное представление о квартире.
Я рекламирую сдаваемые квартиры на ведущих сайтах по недвижимости. Все объявления размещаю в топ-категорию, что даёт мне возможность выделить свои квартиры на фоне квартир от других риелторов.
На показ квартиры привожу только предварительно одобренных собственником арендаторов. Показ организую в удобное для собственника время. По желанию, если у собственника нет времени или возможности самому ездить на показы, он может возложить это на меня, передав мне ключи.
Арендаторов подбираю строго подходящих под требования собственника (состав, количество, прописка, место работы, возраст, гражданство, наличие животных и т.д.)
Лично отвечаю на все звонки и сообщения от арендаторов. Отбираю подходящие варианты и приглашаю на показ квартиры.
Между собственником и арендатором составляется договор найма на 11 месяцев. Вариант договора найма, который я предоставляю для подписания, составлен профессиональными юристами и проверен многолетней практикой. По желанию собственник может использовать свой договор найма, если ему так удобнее.
После завершения сделки я всегда доступен, если понадобится моя помощь в течение всего времени проживания арендатора.
Эта услуга нужна собственникам, которые проживают в других городах и странах или по каким-то другим причинам (нет времени, инвалидность и т. д.) им требуется управляющий.
В услугу входит полное или частичное управление объектом:
- заселение/выселение жильцов
- контроль состояния объекта и имущества
- текущий ремонт
- контроль за оплатой коммунальных услуг
- решение любых вопросов, связанных с управлением объекта.
Стоимость услуги обсуждается индивидуально.
Я всегда на связи и рад буду вам помочь — звоните, пишите 8-916-707-77-75, Борис Викторович