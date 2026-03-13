Сохраните номер — обязательно пригодится: 8-903-556-54-88, Михаил
Холодно в квартире?
Дует из окон?
Нужен ремонт окон — в доме снова станет тепло и уютно!
Иногда окна необходимо отремонтировать или сделать более герметичными, а иногда — полностью заменить.
От окон зависит тепло и комфорт вашего дома.
Самое главное — узнать причину холода и понять, какой ремонт нужен.
Профессионалы в этом помогут определить проблему:
разберут створки окна
соберут заново, вытянут диагональ створки
После этого дом снова станет тёплым.
Ведь окна — это защита от непогоды
Замена окон при желании клиента также возможна.
8-903-556-54-88
Ваш мастер по окнам — Михаил
(WhatsApp, Telegram, Max)
https://t.me/MichailKyzm
https://max.ru/u/f9LHodD0cOL7lj8HWTZNaysMeX9sSuOXVdsmFSDg7wzc1NFgEQs95FF0KFg
Вы сильно сэкономите на замене оконной конструкции, если их просто отрегулировать и утеплить.
Это дешевле, чище и, как правило, проблема решается за один день.