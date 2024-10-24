Направления:
- BabyGym (родитель+ребенок) — 1,5+
- Спортивная гимнастика — 3+
- Акробатика, хореография — 7+
- Гимнастика для взрослых
- Подготовка к ГТО
Вас ждёт:
- дружная команда
- соревнования
- спортивные сборы
- летний лагерь
- официальное присвоение спортивных разрядов и званий
- профессиональные тренеры с большим опытом работы и профильным образованием.
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