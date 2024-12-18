Профессиональный фудтрак «Рыбоед» стоит на перекрестке Андреевки и 14-го района. Заведение осуществляет доставку во все районы Зеленограда и прилегающих населенных пунктов.
«Нешаурма»
В меню вкуснейшие «Нешаурма» из тигровых креветок, мидий, кальмаров, осьминогов… Вес одной «Нешаурмы» 500 грамм, а цена всего 249 р.
Жареная рыба
Тут также жарят рыбу на мангале за 15 минут: дорадо, сибас, форель, скумбрия, корюшка, камбала и многое другое. Все цены приятно удивляют. Да еще соусы, лимоны, лавашики в каждой порции в подарок.
Крутой фишкой в «Рыбоеде» считают резанные кальмары, жаренные на масле с лимоном.
Работают ежедневно с 10 до 22 часов.
Заказы на доставку или самовывоз принимают по телефону 8-910-451-76-26
Подробности и цены на сайте riboed.ru
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