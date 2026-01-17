Евгений — электрик с опытом более 11 лет. Работает в Москве и Подмосковье. Выполняет электромонтаж любой сложности в квартирах и загородных домах. Работает аккуратно, вдумчиво и с пониманием технологии.
Задачи которые выполняет:
- полная замена электропроводки в квартирах
- электромонтаж в частных домах
- сборка и маркировка электрощитов
- диагностика и аудит объектов с последующей переделкой
Мелкие заказы и формат «мастер на час» не принимает.
Почему с ним удобно работать:
- бережно относится к квартире и имуществу заказчика
- на связи на протяжении всего процесса
- аккуратная сборка и понятная маркировка щитов
- высокий уровень качества и эстетики
- работает чисто (использует пылесос, штроборез, пылеудаление)
- может взять на себя закупку материалов
- работает сам, без передачи заказов третьим лицам
Стоимость и условия:
- цена озвучивается после обсуждения задачи
- расчет ведется по типовым решениям и объему работ
- предварительная стоимость — с точностью 85-90% уже на этапе обсуждения
- оплата — после выполнения работ (наличные или на счет ИП)
- гарантия — 3 года
Работает как по дизайнерским проектам, так и без них.
При необходимости предложит удобное и грамотное размещение оборудования.
Примеры работ в профиле:
@evgenian_electrik
или taplink: taplink.cc/evgenian_electric
Контакты:
8-901-511-95-45 — можно написать или позвонить.
Контакты хорошего мастера всегда полезно иметь под рукой.
