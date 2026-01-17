Профессиональный электромонтаж в квартирах и частных домах от электрика с опытом 11 лет работы 17.01.2026 Реклама Касянчук Е.А. ИНН:910809372902 erid:2VtzqurTfuM

Евгений — электрик с опытом более 11 лет. Работает в Москве и Подмосковье. Выполняет электромонтаж любой сложности в квартирах и загородных домах. Работает аккуратно, вдумчиво и с пониманием технологии.

Задачи которые выполняет:

  • полная замена электропроводки в квартирах
  • электромонтаж в частных домах
  • сборка и маркировка электрощитов
  • диагностика и аудит объектов с последующей переделкой

Мелкие заказы и формат «мастер на час» не принимает.

Почему с ним удобно работать:

  • бережно относится к квартире и имуществу заказчика
  • на связи на протяжении всего процесса
  • аккуратная сборка и понятная маркировка щитов
  • высокий уровень качества и эстетики
  • работает чисто (использует пылесос, штроборез, пылеудаление)
  • может взять на себя закупку материалов
  • работает сам, без передачи заказов третьим лицам


Стоимость и условия:

  • цена озвучивается после обсуждения задачи
  • расчет ведется по типовым решениям и объему работ
  • предварительная стоимость — с точностью 85-90% уже на этапе обсуждения
  • оплата — после выполнения работ (наличные или на счет ИП)
  • гарантия — 3 года

Работает как по дизайнерским проектам, так и без них.
При необходимости предложит удобное и грамотное размещение оборудования.

Примеры работ в профиле:
@evgenian_electrik
или taplink: taplink.cc/evgenian_electric

Контакты:
8-901-511-95-45 — можно написать или позвонить.
Контакты хорошего мастера всегда полезно иметь под рукой.
Реклама
Реклама
