Евгений — электрик с опытом более 11 лет. Работает в Москве и Подмосковье. Выполняет электромонтаж любой сложности в квартирах и загородных домах. Работает аккуратно, вдумчиво и с пониманием технологии.





Задачи которые выполняет:

полная замена электропроводки в квартирах

электромонтаж в частных домах

сборка и маркировка электрощитов

диагностика и аудит объектов с последующей переделкой

Мелкие заказы и формат «мастер на час» не принимает.





Почему с ним удобно работать:

бережно относится к квартире и имуществу заказчика

на связи на протяжении всего процесса

аккуратная сборка и понятная маркировка щитов

высокий уровень качества и эстетики

работает чисто (использует пылесос, штроборез, пылеудаление)

может взять на себя закупку материалов

работает сам, без передачи заказов третьим лицам





Стоимость и условия:

цена озвучивается после обсуждения задачи

расчет ведется по типовым решениям и объему работ

предварительная стоимость — с точностью 85-90% уже на этапе обсуждения

оплата — после выполнения работ (наличные или на счет ИП)

гарантия — 3 года

Работает как по дизайнерским проектам, так и без них.

При необходимости предложит удобное и грамотное размещение оборудования.





Примеры работ в профиле:

@evgenian_electrik

или taplink: taplink.cc/evgenian_electric

Контакты:

8-901-511-95-45 — можно написать или позвонить.

