Устали от пятен и загрязнений? Ваша мебель потеряла свежесть? Доверьте заботу о вашем доме профессионалу!
Что предлагаю:
- Выезд к вам домой в удобное время
- Профессиональное оборудование премиум-класса
- Безопасные чистящие средства
- Гарантия результата
- Чистка любой сложности «под ключ»
Химчистка мягкой мебели:
- Диваны и кресла
- Кровати и матрасы
- Стулья и мягкая мебель
- Детские кресла и диваны
Химчистка штор:
- Любые виды тканей
- Портьеры и занавески
- Тюль и гардины
- Римские шторы
Акция месяца: скидка 10% на первый заказ
Звоните, пишите, присылайте фото мебели для оценки стоимости чистки прямо сейчас!
+7-977-561-04-61
телеграм: evgeniyCleanClub
Дополнительные услуги:
- Удаление сложных пятен
- Дезинфекция мебели
- Обработка от пылевых клещей
- Восстановление цвета
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости