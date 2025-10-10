Мельниченко Татьяна — гигиенист стоматологический с опытом работы более 3 лет. За это время она провела свыше 100 процедур профессиональной гигиены полости рта и точно знает: двух одинаковых улыбок не бывает. У каждого пациента — свои особенности, проблемные зоны и цели.
Что она гарантирует:
- Бережное удаление камня и налёта (Ультразвук + Air Flow).
- Полный комфорт и безболезненность процедуры.
- Индивидуальные рекомендации по уходу.
- То самое чувство «гладких зубов» и свежести, которое сохраняется неделями!
Татьяна искренне любит свою работу и радуется каждой здоровой улыбке своих пациентов. Запишитесь на профессиональную гигиену и почувствуйте разницу индивидуального подхода!
P. S. В этом месяце для новых пациентов — индивидуальное обучение домашней гигиене и щётка в подарок!
Записаться можно:
8-952-104-67-21
Телеграм: https://t.me/Hygiene_zel
Вконтакте: https://vk.com/hygiene_zel
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша