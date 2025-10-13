Чего не будет на приеме?
- рассказов про тонкие тела и твердые мозговые оболочки,
- тестирования больной коленки путем многократного поднятия здоровой руки,
- чудесного исцеления организма путем прикладывания рук к голове.
Что будет?
Профессиональный врачебный неврологический и ортопедический осмотр, который включает:
- предметный осмотр области боли,
- анализ ваших снимков МРТ/КТ/рентген (по снимкам, а не заключениям), неврологические пробы для оценки рефлексов,
- батарея тестов на проверку работоспособности мышц и биомеханики суставов.
По итогу приема вам:
- поставят диагноз,
- назначат лечение,
- дадут рекомендации по дополнительным обследованиям, если есть необходимость.
Если ваши предыдущие попытки вылечить спину и суставы не увенчались успехом, то, возможно, это именно ваш шанс избавиться от болей и повысить уровень качества своей жизни.
Для первых 30 позвонивших скидка 50% на первый прием:
Консультация двух врачей — 3500 руб вместо 7000 руб
Консультация одного профильного специалиста — 1750 руб вместо 3500 рублей
Запишитесь на диагностику:
+7-910-488-44-53
https://zrclinic.ru
Зеленоград, Привокзальная д. 1, этаж 3, каб. 330 (1 минута от МЦД Крюково)
Вконтакте: https://vk.com/zrclinic
Телеграм: https://t.me/poladrehab
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
