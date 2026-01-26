Выпускник химфака МГУ расскажет, чем занимаются учёные в своих лабораториях. Названия современных научных статей для обычного человека звучат как магические заклинания. В результате общество ждёт лекарство от рака и работающий телепорт уже в следующем году, а наука всё время занята чем-то другим.

На встрече будет обзор современного состояния естественных наук — от химии и физики до биологии и медицины.

Слушатели узнают, какие открытия грядут уже совсем скоро, а с чем придётся подождать.

Колонизация Марса, жизнь до 150 лет, генетически безупречные люди, искусственные органы, победа над болезнями — об этом и многом другом будут говорить на встрече.





Ведущий — Михаил Каптюг, химик, радиоведущий, основатель научно-популярного проекта Sciencely (бывш. «Умная Москва»). Михаил проводит свои выступления в уникальном формате — сначала озвучивает слушателям вопросы с вариантами ответов, чтобы каждый мог проверить свои знания. А потом начинается разбор правильных ответов в формате научного стендапа, чтобы новые знания приходили вместе с положительными эмоциями и смехом.





14 февраля 18:00

Билеты: clck.ru/3RHcJH

ДК МИЭТ Москва, Зеленоград, пл. Шокина д. 1

Организатор — https://t.me/biblio_event