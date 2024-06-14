Мечтаешь о карьере в IT? В «Московском международном колледже цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» открыт набор на 2024/25 учебный год.

Успей поступить со скидкой -15% до повышения цен.



15 июня 2024 г. в 18:30 выпускников 9 классов и их родителей приглашают на День открытых дверей.