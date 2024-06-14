Мечтаешь о карьере в IT? В «Московском международном колледже цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» открыт набор на 2024/25 учебный год.
Успей поступить со скидкой -15% до повышения цен.
15 июня 2024 г. в 18:30 выпускников 9 классов и их родителей приглашают на День открытых дверей.
В IT TOP COLLEGE Зеленоград тебе помогут превратить увлечение компьютером в востребованную и высокооплачиваемую профессию!
Открыт набор на 2024/25 учебный год на самые перспективные направления:
- Разработка программного обеспечения
- Компьютерная графика и дизайн.
В IT TOP COLLEGE Зеленоград ты получишь:
- обучение от профессионалов с огромным опытом работы
- современные методы обучения и практические задания
- возможность участвовать в реальных проектах
- поддержку в поисках работы после окончания учебы.
Не упусти свой шанс на успешную карьеру в IT!
Тебя ждут в IT TOP COLLEGE Зеленоград.
День открытых дверей
Дата: 15 июня в 18:30
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305
Телефон: 8-495-135-05-80
Регистрация: в два клика.
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Набор в «Московский международный колледж цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» — 15 июня приходите на День открытых дверей Реклама
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