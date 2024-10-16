Хотите, чтобы ваш ребенок знал грамматику, делал домашнее задание самостоятельно и говорил на Английском языке? Студия «English for happy children» поможет вам добиться этой цели.
«English for happy children» предлагают:
- опытного педагога (14 лет стажа), обладателя международных сертификатов
- дружелюбную атмосферу
- начать заниматься можно с этой недели
- творческие задания (каждый месяц ребята делают проекты на разные темы)
- автобусную доступность
- комнату ожидания для родителей.
Задача учителя:
- влюбить в Английский
- научить ребенка воспринимать Английскую речь на слух
- пополнить лексический запас
- обучить грамматике
- помочь с домашним заданием
- раскрыть творческий потенциал.
Стоимость занятий: 2 раза в неделю по 45 минут — 2.200 рублей
Расписание занятий: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Подбор в группы производится после тестирования.
Адрес: корпус 347
Запись на тестирование и консультацию:
- 8-968-824-30-58, Валерия
- Whatsapp https://wa.me/79688243058
- Telegram https://t.me/valeriaeng
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