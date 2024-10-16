Продолжается набор учеников 6-14 лет на групповые занятия по английскому языку — в языковую студию «English for happy children» 16.10.2024 Реклама Куц В.А. ИНН:424623997730 erid:2VSb5wXHqhJ

Хотите, чтобы ваш ребенок знал грамматику, делал домашнее задание самостоятельно и говорил на Английском языке? Студия «English for happy children» поможет вам добиться этой цели.

«English for happy children» предлагают:

  • опытного педагога (14 лет стажа), обладателя международных сертификатов
  • дружелюбную атмосферу
  • начать заниматься можно с этой недели
  • творческие задания (каждый месяц ребята делают проекты на разные темы)
  • автобусную доступность
  • комнату ожидания для родителей.

Задача учителя:

  • влюбить в Английский
  • научить ребенка воспринимать Английскую речь на слух
  • пополнить лексический запас
  • обучить грамматике
  • помочь с домашним заданием
  • раскрыть творческий потенциал.

Стоимость занятий: 2 раза в неделю по 45 минут — 2.200 рублей

Расписание занятий: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

Подбор в группы производится после тестирования.

Адрес: корпус 347

Запись на тестирование и консультацию:

  • 8-968-824-30-58, Валерия
  • Whatsapp https://wa.me/79688243058
  • Telegram https://t.me/valeriaeng
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