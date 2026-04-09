Покупаем банные веники в Зеленограде
Весной многие выезжают в частные дома и на дачи — там часто есть свои бани, и те, кто парится регулярно, заранее выбирают качественные веники. Уже в апреле есть возможность купить свежезамороженные веники со всеми их преимуществами — это удобный способ получить стабильное качество и насыщенный аромат. Приобрести их можно на сайте компании Sauna-pro: склад находится в Зеленограде, в корпусе 607А (6-й микрорайон). Заказ можно забрать по предварительной договорённости или оформить доставку через Яндекс Go.
Компания более 15 лет занимается производством свежезамороженных веников и открыла склад в Зеленограде в конце прошлого года. За это время зеленоградцы уже познакомились с продукцией: возвращаются за новыми вениками, берут к банным выходным и рекомендуют знакомым.
«Зашёл на днях за пихтовым веником — уже при получении заказа запах был просто нереальный. А во время парения мы с друзьями получили настоящее удовольствие от аромата, свежести и качества пихтового веника», — рассказывают покупатели.
Свежие веники круглый год
Главная особенность веников Sauna-pro — способ производства. После среза веток веник в течение нескольких часов собирается вручную, упаковывается в вакуум и отправляется в шоковую заморозку. Такой подход позволяет сохранить до 95% эфирных масел, тогда как у обычных сухих веников этот показатель значительно ниже. Свежезамороженные веники остаются мягкими, упругими и почти не осыпаются.
В компании Sauna-pro качественный продукт доступен круглый год. Здесь уже начали заготовку эвкалиптовых и пихтовых веников сбора 2026 года: хотя до появления новых веток в природе ещё около двух месяцев, «летние» ощущения можно получить уже сейчас.
Это подтверждают и покупатели: «Заказывали здесь партию веников для своей бани. Качество отличное: лист держится крепко, не осыпается после первого же парения, аромат на всю парную! Сразу видно, что заготовлены правильно…»
Хранение и использование
Веники можно хранить в морозилке обычного холодильника — отдельный ларь требуется для больших закупок.
Подготовка занимает всего несколько минут: после вскрытия упаковки достаточно подержать веник в холодной воде или над каменкой 3-5 минут.
После использования веник можно применять повторно — достаточно стряхнуть влагу, убрать обратно в любой пакет и вернуть в морозилку.
Какие веники представлены в ассортименте
В линейке Sauna-pro — берёзовые, дубовые, эвкалиптовые, пихтовые и веники из чайного листа. Банные веники обеспечивают выраженный оздоровительный эффект: стимулируют кровообращение, помогают прогреть мышцы, очищают кожу и обогащают витаминами, способствуют выведению токсинов и очищают лёгкие.
Веники компании используют и профессиональные спортсмены — как элемент восстановления после нагрузок и тренировок. Такой формат парения помогает быстрее расслабить мышцы и восстановиться.
Эфирные масла, выделяющиеся при парении, улучшают дыхание, помогают расслабиться и усиливают восстановление после нагрузок. Парная наполняется насыщенным ароматом свежего леса.
Отличное решение для бань и парных
Для коммерческих бань, саун и пармастеров веники Sauna-pro являются инструментом увеличения среднего чека и способом выделиться среди конкурентов.
Это продукт, который отличается от привычных сухих веников выраженной свежестью и более яркими ощущениями от парения и становится дополнительной ценностью для клиентов, особенно тех, кто обращает внимание на качество банных процедур.
Специально для бань в компании предусмотрена возможность приобрести веники мелким оптом по очень выгодной цене.
Уникальная упаковка — часть технологии
Брендированные вакуумные пакеты защищают веник от выцветания и потери аромата, сохраняют его свойства и делают продукт узнаваемым.
В ассортименте компании также представлены подарочные термо-пакеты для упаковки свежезамороженных веников. Это готовое решение для эффектного презента любителям бани. Теперь вы точно знаете, чем порадовать и удивить: банный веник шоковой заморозки дарит насыщенный аромат, яркие эмоции и настоящее удовольствие от парной, превращая обычный поход в баню в запоминающийся ритуал.
Компания работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Самовывоз из корпуса 607А осуществляется по предварительной договорённости, возможен также в выходные.
Сайт: https://saunapro.ru/
+7-905-549-80-03