Благоустроенный коттеджный посёлок, 30 км от МКАД по Ленинградскому шоссе или М11
- Дом из бруса облицован кирпичом.
- 2 спальни, просторная гостиная с дополнительным спальным местом и рабочий кабинет.
- Кухня и бойлерная.
- Дом продаётся с мебелью, бытовой техникой и спортивными тренажерами.
- Вода, магистральный газ, электричество, канализация.
- Интернет — оптика, Wi-Fi по всему дому и участку.
- Легкий подъезд на машине по хорошей дороге, которую своевременно чистят зимой.
- Прямые автобусы до Зеленограда и метро Водный стадион.
- В пешей доступности магазины, аптека, детский сад, пруд для рыбалки.
- СНТ с отличным управлением.
- Охрана, автоматические ворота на КПП
- Вольер и домик для крупной собаки.
- Летний домик для гостей (12 м?).
- Гараж на две машины (30 м?).
- Кирпичная беседка с мангалом (12 м?).
Документы готовы к сделке. Показ по договоренности 8-905-520-19-31
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