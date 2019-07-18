Продаётся просторный дом с мебелью 260 кВ.м +12 соток земли. Цена: 5,8 млн.руб. Показы только 25 и 27 июля.
В доме:
- Дом и участок оформлены в собственность.
- Назначение земли ИЖС
- Электричество 3 фазы, 20 кВТ
- Генератор для резервного питания
- Магистральный газ в доме
- Канализация — локальная (септик УГБО)
- Вода — холодная -локальный водопровод из колодца; горячая — бойлер косвенного нагрева 200 л
- Интернет — оптоволоконная линия в доме
6 причин купить этот дом:
- Выгодная цена! Свой просторный дом по цене квартиры.
- Городская инфраструктура в 5 минутах от дома.
- Большая площадь 260 кВ.м — 4 спальни, кабинет, кухня-гостиная, спортзал, детская игровая комната, гладильная и постирочная комната, гардероб, гараж с отдельным входом, терраса, место для отдыха и барбекю, бассейн.
- Отсутствие сборов как в СНТ и коттеджных посёлках.
- Отсутствие шума, рядом лес и пруд
Прекрасная транспортная доступность: остановка Марьино (100м), 28 км до м.Пятницкое шоссе, 7 мин до электрички
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