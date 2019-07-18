Продается просторный, красивый и умный дом рядом с Зеленоградом по цене двухкомнатной квартиры 18.07.2019 ZELENOGRAD.RU Реклама

Продаётся просторный дом с мебелью 260 кВ.м +12 соток земли. Цена: 5,8 млн.руб. Показы только 25 и 27 июля.

В доме:

  • Дом и участок оформлены в собственность.
  • Назначение земли ИЖС
  • Электричество 3 фазы, 20 кВТ
  • Генератор для резервного питания
  • Магистральный газ в доме
  • Канализация — локальная (септик УГБО)
  • Вода — холодная -локальный водопровод из колодца; горячая — бойлер косвенного нагрева 200 л
  • Интернет — оптоволоконная линия в доме

6 причин купить этот дом:

  • Выгодная цена! Свой просторный дом по цене квартиры.
  • Городская инфраструктура в 5 минутах от дома.
  • Большая площадь 260 кВ.м — 4 спальни, кабинет, кухня-гостиная, спортзал, детская игровая комната, гладильная и постирочная комната, гардероб, гараж с отдельным входом, терраса, место для отдыха и барбекю, бассейн.
  • Отсутствие сборов как в СНТ и коттеджных посёлках.
  • Отсутствие шума, рядом лес и пруд

Прекрасная транспортная доступность: остановка Марьино (100м), 28 км до м.Пятницкое шоссе, 7 мин до электрички

https://ул-солнечная.рф/#rec113641009

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