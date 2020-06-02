Продается oфисное здание свободного назначения с собственной территорией и парковкой 02.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Разрешенное использование: деловое управление. Участок 18.7 соток, Хозблок (бойлерная + энергетика) 60 м? + офисное здание 1 000 м2. Удобное размещение как штаб квартиры компании, загородного офиса, офиса продаж и т. д., всего в 1 км от Зеленограда. Возможен заезд фур. Идеально для IT и инжиниринговых компаний.

3 въезда на территорию, высокий забор, автоматические ворота, отопление Газ, центральная канализация, скважина, электричество 70Квт (два независимых ввода, АВР с возможностью подключения дизельного генератора), уличная территория под парковку забетонирована, продуманы коммуникации под охранy, противопожарные системы, видеонаблюдение.

Отличный вид из окон на лес в сторону д/о Спутник. Удобный подъезд. Под чистовую отделку. Разработан современный дизайн проект, стильный, современный, под конструкцию и пропорции здания. И тот интерьер, что вы видите сейчас в бетоне, вполне может выглядеть совсем по-другому.

По всем вопросам звоните по тел: +7 (967) 090-22-57

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Метки:
коммерческая недвижимость
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