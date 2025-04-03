Товары IKEA и не только в Зеленограде: продажа и доставка товаров под заказ из магазинов (Икеа, Zalando, Nike, adidas, H&M, Uniqlo, Декатлон, Amazon, eBay, allegro, аптеки и многие другие).
Мы больше 3 лет помогаем людям приобрести товар, которого нет в России — регулярные поставки новых оригинальных товаров из Европы.
У нас много положительных отзывов от довольных покупателей.
Никаких аналогов, копий, подделок. Все приобретается в официальных магазинах.
Самые приемлемые цены, большинство товаров есть в наличии на складе, также есть возможность посмотреть ассортимент и приобрести.
С полным ассортиментом, ценами и сроками поставки можно ознакомиться в телеграм-канале @msk_bayer
Также вы можете написать в личные сообщения @alexa_bayer и вам обязательно помогут.
Доставка по Зеленограду и по всей России.
Склад расположен по адресу: Зеленоград, улица Конструктора Гуськова.