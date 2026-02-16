С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения, закреплённые Федеральным законом от 24.06.2025 №168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Эти изменения касаются информационных вывесок, табличек и указателей, доступных для публичного обозрения
Требования
Обязательный перевод всех информационных надписей (режим работы, вход/выход, акции и т. д.).
Приоритет русского языка — он должен быть более заметным по размеру и расположению.
Запрет на самостоятельные названия на иностранных языках (кроме зарегистрированных товарных знаков).
Исключения:
зарегистрированные товарные знаки — название бренда в том виде, в каком оно зарегистрировано, можно использовать без перевода;
фирменные наименования юридических лиц — если они официально закреплены в ЕГРЮЛ;
слова из официальных словарей русского языка — заимствования, признанные нормой.
Важно: речь идёт не только о фасадных вывесках, но и о внутреннем оформлении — особенно в торговых центрах, ресторанах и офисных пространствах.
Процедура
Если название содержит иностранное слово, нужно добавить перевод на русский язык. Важно, чтобы русская версия была представлена тем же размером, цветом и шрифтом, что и иностранная.
Для слов, имеющих русские аналоги, нужно сделать корректный перевод или дублирование.
Если у какого-то иностранного слова нет прямого русского эквивалента, его использование допускается, но только после сверки с перечнем, утверждённым Институтом русского языка им. В. В. Виноградова.
Можно ли просто добавить русский перевод к существующей вывеске — да, если русский текст будет более заметным по размеру и расположению, но часто проще и дешевле сделать новую вывеску.
Ответственность
Отдельного штрафа «за иностранную вывеску» в КоАП пока нет. Контроль возможен через действующие нормы:
Роспотребнадзор — как отсутствие обязательной информации для потребителей;
ФАС — как нарушение законодательства о рекламе;
органы местного самоуправления — на основании правил благоустройства, вплоть до демонтажа вывесок.