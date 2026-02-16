С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения, закреплённые Федеральным законом от 24.06.2025 №168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Эти изменения касаются информационных вывесок, табличек и указателей, доступных для публичного обозрения





Рекламно-производственная компания Сириус принт:

8-499-372-09-39, 8-926-877-74-38

почта: zakaz@sirius-print.com

предлагает по стоимости производителя заменить вывески и таблички,

согласно закону от 24.06.2025 №168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Эти изменения касаются информационных вывесок, табличек и указателей, доступных для публичного обозрения

Требования

Обязательный перевод всех информационных надписей (режим работы, вход/выход, акции и т. д.).

Приоритет русского языка — он должен быть более заметным по размеру и расположению.

Запрет на самостоятельные названия на иностранных языках (кроме зарегистрированных товарных знаков).

Исключения:

зарегистрированные товарные знаки — название бренда в том виде, в каком оно зарегистрировано, можно использовать без перевода;

фирменные наименования юридических лиц — если они официально закреплены в ЕГРЮЛ;

слова из официальных словарей русского языка — заимствования, признанные нормой.

Важно: речь идёт не только о фасадных вывесках, но и о внутреннем оформлении — особенно в торговых центрах, ресторанах и офисных пространствах.

Процедура

Если название содержит иностранное слово , нужно добавить перевод на русский язык. Важно, чтобы русская версия была представлена тем же размером, цветом и шрифтом, что и иностранная.

Для слов, имеющих русские аналоги , нужно сделать корректный перевод или дублирование.

Если у какого-то иностранного слова нет прямого русского эквивалента , его использование допускается, но только после сверки с перечнем, утверждённым Институтом русского языка им. В. В. Виноградова.

Можно ли просто добавить русский перевод к существующей вывеске — да, если русский текст будет более заметным по размеру и расположению, но часто проще и дешевле сделать новую вывеску.

Ответственность