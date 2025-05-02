В Мята Platinum Зеленоград мы создаем не просто блюда — мы создаем воспоминания!
30% скидка на ВСЁ меню по будням до 17:00!
Попробуйте наши фирменные пасты, авторские бургеры и уникальные коктейли.
Каждые выходные — зажигательные вечеринки с лучшими музыкальными сетами!
Для вашего комфорта — игровая зона с PlayStation. Заказывайте любимые блюда прямо на месте!
Мы ждем вас в Мята Platinum Зеленоград! Откройте для себя мир вкусов и веселья!
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости