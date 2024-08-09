Дата: 11 августа
Адрес: КСК «Horseka Sport», Московская обл, Ногинский район, с. Ивановское, ул. Луговая, 23
Билеты: купить
Для гостей:
- выступление сильнейших всадников России
- маршруты с высотой препятствий до 150 см
- фудкорт для комфортного и увлекательного времяпрепровождения
- финал Любительского Кубка вице-президента ФКСР Ольги Рейман по конкуру
- яркая шоу-программа
- детский городок и зооферма для юных гостей
Идеальным завершением финала станет выступление заслуженного артиста Дениса Майданова.
Подарок — промокод RUSSIA24 на скидку 20%.
Приходите поддержать российских спортсменов!
Выезд с Московского проспекта в 3-м микрорайон будут стараться открыть к сентябрю. Позиция властей изменилась после давления горожан Новости
Перерывы между автобусами е41 регулярно достигают 30-40 минут в час пик. Некоторые пассажиры подозревают провокацию Мосгортранса Новости
Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 запускает розыгрыш сертификата на покупку любой понравившейся пары обуви из наличия в магазине «PitStep» в ТЦ «Панфиловский» Реклама
Новые сведения появились о «зеленоградском чикатило» Юрии Гриценко. Но они не поясняют, где он находится после освобождения Новости
Получи среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере «Технологии индустрии красоты» — вместе с АБИТ-Новые знания Реклама
«Перекрёсток» на Солнечной аллее закрыт на неопределенное время для уничтожения мышей. Другие магазины в здании увешали вход объявлениями, что они продолжают работать Новости
Государство дало 15 миллиардов на создание масштабного серийного производства силовой электроники в Зеленограде Новости
Компания «ЗелДез» - профессиональная обработка от клопов, тараканов, блох, муравьёв, чешуйниц, плесени, грибка, запахов Реклама
«Просто не перезимовали» — причину гибели большого количества кустов в 5-м микрорайоне установить не удалось (или не захотелось) Новости
На заводе «Микрон» открыты вакансии оператора производства и наладчика технологическго оборудования Реклама
Префектура отказалась легализовать новый выезд из 3-го микрорайона. Похоже, чиновникам просто лень работать Новости
Уличный бассейн в 16-м микрорайоне отказался делать туалеты в раздевалке. Несмотря на предостережение Роспотребнадзора Новости
Жильцам сгоревшей квартиры в корпусе 403 нужна помощь. Выгорело практически всё, нет воды и света Новости