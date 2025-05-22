Ресторан предлагает:
- каждую пятницу и субботу выступление певцов
- акции на еду и напитки
- атмосферные залы для любых праздников
- подарки на Дни рождения
- собственная пивоварня.
Адрес: дер. Лыткино, 26/О, местоположение.
Забронировать столик:
— hmelnoykaban.ru
— 8-999-003-12-02
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