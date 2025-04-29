Программа праздника самая насыщенная:
- шоу барабанов
- шоу чир-лидеров
- марафон бесплатных мастер-классов
- игровая программа «Бременские музыканты»
- общение с животными
- экскурсии к оленям, хаски, ламам и ко всем остальным обитателям фермы.
Угощать будут, конечно же, огромным тортом из зефира.
Партнер «Свитлогорье» подарит детям вкусное эскимо.
Среди всех посетителей зоофермы «Шихово» будут разыграны подарки:
- бесплатный пожизненный абонемент на зооферму «Шихово»
- полет на воздушном шаре
- большая корзина фермерских продуктов.
Погрузитесь в волшебную атмосферу детства и праздника.
Дата: 1 мая
Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, 100, стр. 1
Подробная афиша: shihovopark.ru/news/ura-1-maya-den-rozhdeniya-parka/
Вконтакте: https://vk.com/parkshihovo
Телеграм: https://t.me/parkshihovo
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