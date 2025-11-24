Приём травматолтора-ортопеда 1 категории с 19-летним опытом в Зеленограде в клинике лечения и реабилитации спины и суставов «Золотые руки» 24.11.2025 Реклама ООО «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» ИНН:7733453364 erid:2Vtzqwv37xm

Получите персональный план лечения суставов от опытного специалиста всего за 1750? вместо 3500?

Кому будет полезна консультация?


Если у вас есть:

  • Боль в коленных, тазобедренных или других суставах
  • Ограничение подвижности
  • Дискомфорт при ходьбе


Если вы:

  • Проходите восстановление после операции на суставе
  • Имеете нарушение осанки
  • Готовитесь к плановой операции
  • Хотите предотвратить развитие хронических заболеваний (артроз, артрит) на ранней стадии


Что входит в приём врача?


Травматолог-ортопед Ильдар Галимович Давлеткалиев (1 категория, 19 лет практики):

  • Проведёт тщательный осмотр и диагностику
  • Поставит точный диагноз
  • Составит персональный план лечения
  • Даст рекомендации по образу жизни и профилактике
  • Ответит на все вопросы по подготовке к операции или восстановлению


Специальное предложение для пациентов!

Только до 5.12 при записи на приём:

  • Ортопедическая диагностика всего тела
  • Изготовление индивидуальных стелек

Со скидкой 50%!

Почему это важно? Правильные стельки — это основа здоровья не только стоп, но и коленных, тазобедренных суставов и позвоночника.

Как записаться?

Телефон: +7-910-488-44-53

Сайт: zrclinic.ru


Количество комплектов стелек по акционной цене ограничено!

Подпишитесь на соцсети клиники «Золотые руки» и будьте в курсе всех новостей и инноваций в сфере здоровья и реабилитации спины и суставов!

ВКонтакте: vk.com/zrclinic

Телеграм: t.me/poladrehab

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама
Реклама
