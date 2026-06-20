20 июня по всей стране начинается приёмная кампания: сотни тысяч абитуриентов выбирают вузы, чтобы получить высшее образование по выбранной специальности. Конкурсные списки, приоритеты, подача документов, индивидуальные достижения — как в этом разобраться? Ответственный секретарь приёмной комиссии НИУ МИЭТ Владислав Бобков отвечает на самые насущные вопросы от поступающих.
— На какие изменения в Правилах приёма этого года абитуриентам стоит обратить особое внимание?
— Во-первых, хотелось бы отметить важное изменение в способах подачи заявлений абитуриентами: с этого года подать заявления и документы через информационные системы и сайты вузов нельзя. Теперь онлайн подать документы в вузы можно только через портал «Госуслуги», сервис «Поступление в вуз онлайн».
Во-вторых, что не менее важно, в этом году на ряде направлений изменились требуемые предметы ЕГЭ или вступительных испытаний для поступления. Например, в МИЭТе на направлениях 11.03.01 «Радиотехника», 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» и 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» обязательными предметами стали «Русский язык» и «Физика», а по выбору «Математика» или «Информатика». Ознакомиться с необходимыми предметами и минимальными баллами по направлениям можно здесь.
В-третьих, с 2026 года по ряду направлений подготовки и специальностей количество платных мест теперь регулируется Министерством науки и высшего образования и устанавливается вузам с ограничениями. В большинстве это направления и специальности социально-экономического и гуманитарного профиля. В МИЭТе ограничения затронули такие направления подготовки как 37.03.01 «Психология», 38.03.02 «Менеджмент», 45.03.02 «Лингвистика» и специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». При этом с 2025 года вузы больше не могут по согласованию превышать установленное количество платных мест к набору. Ввиду этих нововведений и ограничений на ряде направлений в МИЭТе впервые за долгое время может сложиться конкурс на платные места. С установленным количеством мест для приёма можно ознакомиться здесь.
— Нужно ли дожидаться результатов ЕГЭ, чтобы подать документы?
— Согласно нормативным документам подать заявление и документы в вуз абитуриент может без имеющихся результатов ЕГЭ и без документа об образовании или об образовании и квалификации. Но вместе с тем до дня завершения приёма, например, в бакалавриат до 25 июля 17:00 по местному времени вуза, абитуриенту необходимо подать документ об образовании или об образовании и квалификации. То есть на момент завершения приёма документов в вузе должны быть подтвержденные данные об образовании поступающего, иначе вуз будет вынужден отклонить заявление и отказать в приёме, в том числе и по причине отсутствия результатов по необходимым предметам. Поэтому чтобы наверняка избежать такого исхода событий, всем настоятельно рекомендуем сначала дождаться результатов ЕГЭ и получения документа об образовании или об образовании и квалификации, а потом подавать документы в вузы. Также рекомендуем в случае подачи заявления через Госуслуги скан-копию документа об образовании или об образовании и квалификации прикрепить к заявлению, а в случае личной подачи оригинал документа обязательно взять с собой в вуз для оперативного подтверждения. Со способами подачи заявления, графиком работы Приёмной комиссии и необходимыми документами можно ознакомиться здесь.
— Как правильно выбрать пять направлений подготовки, чтобы увеличить свои шансы на поступление?
— Абитуриент при подаче заявления о приёме на программы высшего образования выбирает интересующие его направления подготовки и специальности и в заявлении должен расставить их в порядке убывания приоритетности. С увеличением числа приоритета приоритетность уменьшается. В конкурсных списках и при формировании приказов о зачислении абитуриент последовательно рассматривается сначала в конкурсе по своему первому приоритету. В случае, если по первому приоритету поступающий не проходит по конкурсу на зачисление, его система автоматически переводит на второй приоритет и рассматривает там. И так далее по приоритетам. Чтобы максимально повысить свои шансы на поступление, всегда рекомендуем первыми приоритетами указывать направления, на которые больше всего хочется поступить, а далее тоже желанные (пусть и менее) направления, на которых проходные баллы прошлых лет были ниже. Таким образом, если по своим самым желанным направлениям абитуриент не будет проходить по конкурсу, то еще есть вероятность, что он будет проходить по баллам на конкурсах ниже, пусть и на менее желанные (но тоже желанные!) направления.
— Как узнать, что даёт дополнительные баллы при поступлении? Можно ли проверить, на сколько баллов я могу претендовать?
— Дополнительно к баллам по предметам ЕГЭ или вступительных испытаний абитуриенту начисляются баллы за общие индивидуальные достижения. С категориями достижений и условиями начисления баллов можно ознакомиться здесь. За общие индивидуальные достижения можно получить в сумме не более 10 баллов. В конкурсах по целевой квоте можно помимо 10 баллов получить еще 5 баллов за целевые индивидуальные достижения, но только в случае участия в профориентационных мероприятиях заказчика целевого обучения.
— Как отслеживать себя в списках абитуриентов? Как понять, проходишь ты по конкурсу на зачисление или нет?
— Существует два официальных вида списков. Первые — списки подавших заявление. Они публикуются на портале Госуслуги и на сайтах вузов с начала приёма документов. Важно понимать, что в данных списках не показана реальная конкурсная ситуация. Например, на 30 бюджетных мест может быть подано свыше 3000 заявлений, а ваша позиция 2000. Но это не значит, что нет шансов поступить. Такое количество достигается за счёт того, что каждый абитуриент может выбрать при поступлении до 5 вузов и в каждом до 5 направлений. Поэтому списки подавших заявлений — не ориентир для конкурсной ситуации, а проверка: абитуриенту важно проверить корректность отображения своих баллов, приоритетов, направлений.
Вторые официальные списки — конкурсные списки. Они публикуются вузами на Госуслугах и сайтах вузов только после завершения приёма документов в конкретные даты, например, в бакалавриат и специалитет это 27 июля. Данные списки ранжируются в соответствии с убыванием суммы конкурсных баллов и другими критериями. В них вы можете уже прослеживать свою реальную позицию. Здесь вы найдете два столбца с отметками: основной высший приоритет и высший проходной приоритет. Вот они и скажут о том, какие у вас шансы на поступление.
В МИЭТе для удобства уже несколько лет существуют списки абитуриентов третьего вида. Они не официальные. Мы называем их прогнозные списки. В них для наглядности специально отобраны только те абитуриенты, которые участвуют в конкурсе на зачисление (кто предоставил согласие на зачисление в МИЭТ), и зеленым цветом подсвечиваются поступающие, которые на данный момент времени попадают в проект приказа на зачисление. По своей сути они совпадают с тем, что подразумевает высший проходной приоритет, но отображают всю информацию, что особенно важно для иногородних, поступающих при расчёте своей позиции на зачисление с предоставлением места в общежитии.
Основной высший приоритет показывает какие шансы у вас независимо от текущих поданных согласий на зачисление в данный вуз, то есть как если бы все-все-все абитуриенты принесли подали согласие на зачисление. Если у вас в каком-то вузе на направлении подготовки стоит основной высший приоритет — «Да», значит при подаче согласия на зачисление в данный вуз вы гарантировано будете зачислены по данному приоритету или выше. Но если ни в одном вузе у вас нет основного высшего приоритета, это не значит, что шансов поступить нет.
Высший проходной приоритет — это второй столбец с отметкой, который может помочь сориентироваться в огромном количестве списков. Высший проходной приоритет показывает текущую конкурсную ситуацию в вузе в зависимости от наличия в данный момент времени согласий на зачисление от абитуриентов. Абитуриенты, у которых в столбце высший проходной приоритет стоит «Да» по конкретному направлению, в данный момент времени проходят по конкурсу на зачисление и попадут в приказ. То есть если вы видите по своему какому-нибудь приоритету отметку высшего проходного приоритета, значит по нему вы и проходите на данный момент по конкурсу. Но, к сожалению, это не даёт никакой гарантии, поскольку до дня завершения приёма согласий на зачисление конкурсная ситуация меняется регулярно, и, соответственно, высший проходной приоритет меняется у всех и пересчитывается. Поэтому важно отслеживать свою позицию в университете по всем выбранным приоритетам.
Мы желаем всем абитуриентам спокойного поступления на выбранное направление! А для того, чтобы ближе познакомиться с университетом, участвуйте в вебинарах и экскурсиях по направлениям подготовки, а также следите за новостями для поступающих в группе ВКонтакте, телеграм-канале и телеграм-чате для поступающих. Самые важные даты и ссылки приёма 2026 собрали здесь.
График работы Приёмной комиссии с 20 июня по 6 сентября 2026 года:
Понедельник — Пятница: c 10:00 до 17:00
Суббота: с 10:00 до 13:00
Воскресенье: выходной (за исключением дней, касающихся сроков приёма)