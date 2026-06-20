— Как отслеживать себя в списках абитуриентов? Как понять, проходишь ты по конкурсу на зачисление или нет?

— Существует два официальных вида списков. Первые — списки подавших заявление. Они публикуются на портале Госуслуги и на сайтах вузов с начала приёма документов. Важно понимать, что в данных списках не показана реальная конкурсная ситуация. Например, на 30 бюджетных мест может быть подано свыше 3000 заявлений, а ваша позиция 2000. Но это не значит, что нет шансов поступить. Такое количество достигается за счёт того, что каждый абитуриент может выбрать при поступлении до 5 вузов и в каждом до 5 направлений. Поэтому списки подавших заявлений — не ориентир для конкурсной ситуации, а проверка: абитуриенту важно проверить корректность отображения своих баллов, приоритетов, направлений.

Вторые официальные списки — конкурсные списки. Они публикуются вузами на Госуслугах и сайтах вузов только после завершения приёма документов в конкретные даты, например, в бакалавриат и специалитет это 27 июля. Данные списки ранжируются в соответствии с убыванием суммы конкурсных баллов и другими критериями. В них вы можете уже прослеживать свою реальную позицию. Здесь вы найдете два столбца с отметками: основной высший приоритет и высший проходной приоритет. Вот они и скажут о том, какие у вас шансы на поступление.

В МИЭТе для удобства уже несколько лет существуют списки абитуриентов третьего вида. Они не официальные. Мы называем их прогнозные списки. В них для наглядности специально отобраны только те абитуриенты, которые участвуют в конкурсе на зачисление (кто предоставил согласие на зачисление в МИЭТ), и зеленым цветом подсвечиваются поступающие, которые на данный момент времени попадают в проект приказа на зачисление. По своей сути они совпадают с тем, что подразумевает высший проходной приоритет, но отображают всю информацию, что особенно важно для иногородних, поступающих при расчёте своей позиции на зачисление с предоставлением места в общежитии.

Основной высший приоритет показывает какие шансы у вас независимо от текущих поданных согласий на зачисление в данный вуз, то есть как если бы все-все-все абитуриенты принесли подали согласие на зачисление. Если у вас в каком-то вузе на направлении подготовки стоит основной высший приоритет — «Да», значит при подаче согласия на зачисление в данный вуз вы гарантировано будете зачислены по данному приоритету или выше. Но если ни в одном вузе у вас нет основного высшего приоритета, это не значит, что шансов поступить нет.

Высший проходной приоритет — это второй столбец с отметкой, который может помочь сориентироваться в огромном количестве списков. Высший проходной приоритет показывает текущую конкурсную ситуацию в вузе в зависимости от наличия в данный момент времени согласий на зачисление от абитуриентов. Абитуриенты, у которых в столбце высший проходной приоритет стоит «Да» по конкретному направлению, в данный момент времени проходят по конкурсу на зачисление и попадут в приказ. То есть если вы видите по своему какому-нибудь приоритету отметку высшего проходного приоритета, значит по нему вы и проходите на данный момент по конкурсу. Но, к сожалению, это не даёт никакой гарантии, поскольку до дня завершения приёма согласий на зачисление конкурсная ситуация меняется регулярно, и, соответственно, высший проходной приоритет меняется у всех и пересчитывается. Поэтому важно отслеживать свою позицию в университете по всем выбранным приоритетам.