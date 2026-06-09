Приём экзотических животных со скидкой 25% до конца июня 09.06.2026 Реклама ООО «ЗООМЕД КЛИНИКА» ИНН:7735195662 erid:2VtzqvPRzey

У вас дома живёт грызун, кролик, игуана, змея, хорёк, черепаха или, может быть, лори? Тогда мы точно знаем, к кому обратиться, если питомец заболел или вам нужна консультация по содержанию и кормлению.

Всем, от мала до велика, быть здоровыми помогает Оксана Никитина, врач-экзотолог ветеринарного центра «Оригами».

До конца июня действует акция — скидка 25% на первичный приём доктора!

Мы понимаем, что поход в клинику с экзотическим питомцем — целое событие, к которому нужно подготовиться. Всю необходимую диагностику Оксана Юрьевна
делает здесь и сейчас. В ветеринарном центре «Оригами» для экзотических питомцев доступны лабораторные исследования, рентгенография, УЗИ и КТ.
Каждый этап — максимально бережно, с любовью и пониманием каждого пациента.

Также доктор специализируется на проведении стоматологических манипуляций, плановых и экстренных оперативных вмешательств у экзотов любой сложности.

Кого лечит Оксана Юрьевна?

— Кроликов
— Грызунов: морских свинок, хомяков, крыс, мышей, дегу, шиншилл
— Рептилий: змей, ящериц, черепах, игуан
— Экзотических питомцев: хорьков, ежей, лори, енотов, лемуров, мини-пигов и
многих других

Оксана Юрьевна сумеет найти подход к каждому — и это не просто слова. К трусишке-кролику — через ласку, к гордой змее — через уверенность, к юркому крысу — через бесконечное терпение.

Записаться на прием:
+7-495-150-3630
+7-977-151-3630

mail@origami.vet

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