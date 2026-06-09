У вас дома живёт грызун, кролик, игуана, змея, хорёк, черепаха или, может быть, лори? Тогда мы точно знаем, к кому обратиться, если питомец заболел или вам нужна консультация по содержанию и кормлению.
Всем, от мала до велика, быть здоровыми помогает Оксана Никитина, врач-экзотолог ветеринарного центра «Оригами».
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Мы понимаем, что поход в клинику с экзотическим питомцем — целое событие, к которому нужно подготовиться. Всю необходимую диагностику Оксана Юрьевна
делает здесь и сейчас. В ветеринарном центре «Оригами» для экзотических питомцев доступны лабораторные исследования, рентгенография, УЗИ и КТ.
Каждый этап — максимально бережно, с любовью и пониманием каждого пациента.
Также доктор специализируется на проведении стоматологических манипуляций, плановых и экстренных оперативных вмешательств у экзотов любой сложности.
Кого лечит Оксана Юрьевна?
— Кроликов
— Грызунов: морских свинок, хомяков, крыс, мышей, дегу, шиншилл
— Рептилий: змей, ящериц, черепах, игуан
— Экзотических питомцев: хорьков, ежей, лори, енотов, лемуров, мини-пигов и
многих других
Оксана Юрьевна сумеет найти подход к каждому — и это не просто слова. К трусишке-кролику — через ласку, к гордой змее — через уверенность, к юркому крысу — через бесконечное терпение.
Записаться на прием:
+7-495-150-3630
+7-977-151-3630
mail@origami.vet