ТЦ «Грин» поздравляет с наступающим Новым годом!
Всех приглашают на новую волну предновогодних скидок.
На трёх этажах ТЦ «Грин» расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят предновогодние распродажи. Скидки по акциям достигают 50%.
Елочный базар откроется 20 декабря
В ассортименте будут ели, сосны, пихты, лапник еловый, сосновый, пихты алтайской. Все упаковывается в сетку, есть в наличие подставки.
В «Грине» продолжается марафон угощений
Каждое воскресенье, в преддверии самого волшебного праздника — Нового года, ТЦ «Грин» будет рад бесплатно угостить всех посетителей воздушными, ароматными венскими вафлями и мороженым.
Сайт: tcgreen.ru
Адрес: Зеленоград, к1550
Яндекс.карты
