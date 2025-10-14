«Преврати лишние килограммы в деньги!!» — уникальная программа коррекции веса под наблюдением доктора Барановой А.А. 14.10.2025 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VtzquyQNwG

Миссия гастроцентра клиники «ЭстеДи» — сделать культуру питания и здоровый образ жизни (ЗОЖ) доступными для каждого.

«Преврати лишние килограммы в деньги!!» — уникальная программа коррекции веса под медицинским наблюдением врача гастроэнтеролога — диетолога, врача УЗИ диагностики, специального психолога Барановой А. А.

Программа направлена на плавную коррекцию веса. Продолжительность курса 3 месяца.

Подходит для людей с измененным ИМТ любого возраста и уровня физической подготовки.

Основные цели программы

  • Коррекция и профилактика метаболических нарушений.
  • Коррекция пищевых привычек.
  • Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Нормализация давления.
  • Нормализация пищеварения и работы органов ЖКТ.
  • Уменьшение объёма жировой ткани.
  • Восстановление упругости кожи.
  • Повышение тонуса мышц.
  • Снятие отёков.
  • Устранение проявлений целлюлита.
  • Расслабление нервной системы.
  • Эффективное и безопасное снижение веса до индивидуального оптимального уровня.
  • Улучшение качества жизни и эмоционального фона.

Заработайте на снижении своего веса.

За снижение каждых 100 грамм — гастроцентр возвращает вам деньги.

100 грамм = 100 рублей.

Подробнее о программе.

Что входит в программу?

  • Первичная консультация врача гастроэнтеролога-диетолога (один час).
  • Чекап необходимых анализов: ОАК, ОАМ, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин общий, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, альбумин, глюкоза, гликированный гемоглобин.
  • УЗИ брюшной полости.
  • УЗИ почек и надпочечников.
  • УЗИ щитовидной железы.
  • Обучение ведению дневника питания и двигательной активности.
  • Повторный прием врача гастроэнтеролога -диетолога (один час).
  • Контроль веса и измерение окружности талии один раз в две недели.
  • 2 консультации врача гастроэнтеролога-диетолога по 30 минут (коррекция рекомендаций).

Общая стоимость программы: 26000 рублей.

Индивидуально для вас доктор подбирает программу из комплекса процедур, разрабатывает карту питания и контролирует на всех этапах.

Стоимость карты питания: 5000 рублей.

Дополнительные услуги

Дополнительно вы можете выбрать со скидкой -20% по назначению врача в период действия программы:

  • дополнительные анализы
  • консультацию смежных специалистов
  • УЗИ
  • гастро/колоноскопию во сне
  • установку желудочного гастробаллона
  • капельницы
  • инъекционный препарат семаглютид
  • массаж (любой вид)
  • липолитическую мезотерапию
  • подводный ручной душ-массаж
  • любые услуги по косметологии (стоимость препаратов оплачивается отдельно).

+ Программа разрабатывается индивидуально для вас, с учетом физической подготовки и желаемых результатов, и корректируется в течении всего курса.

+ Вы не переплачиваете за процедуры, которые вам не нужны.

+ Возможна консультация онлайн.

+ Возможность жить полной жизнью без жёстких правил и запретов. Жить, не боясь еды, не загоняя себя на тренировках до полного изнеможения.

+ Система питания, которая позволяет снижать вес без диеты.

+ Специальная гимнастика — никакого спортзала! Упражнения выполняются на стуле или стоя. Гимнастика предполагает умеренные нагрузки и помогает уменьшить талию и улучшить ваше самочувствие.

Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50, 8-916-009-62-22

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: estedi.ru/gastrocenter
Telegram: @Estedi1515

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
