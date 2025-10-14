Миссия гастроцентра клиники «ЭстеДи» — сделать культуру питания и здоровый образ жизни (ЗОЖ) доступными для каждого.
«Преврати лишние килограммы в деньги!!» — уникальная программа коррекции веса под медицинским наблюдением врача гастроэнтеролога — диетолога, врача УЗИ диагностики, специального психолога Барановой А. А.
Программа направлена на плавную коррекцию веса. Продолжительность курса 3 месяца.
Подходит для людей с измененным ИМТ любого возраста и уровня физической подготовки.
- Коррекция и профилактика метаболических нарушений.
- Коррекция пищевых привычек.
- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
- Нормализация давления.
- Нормализация пищеварения и работы органов ЖКТ.
- Уменьшение объёма жировой ткани.
- Восстановление упругости кожи.
- Повышение тонуса мышц.
- Снятие отёков.
- Устранение проявлений целлюлита.
- Расслабление нервной системы.
- Эффективное и безопасное снижение веса до индивидуального оптимального уровня.
- Улучшение качества жизни и эмоционального фона.
Заработайте на снижении своего веса.
За снижение каждых 100 грамм — гастроцентр возвращает вам деньги.
100 грамм = 100 рублей.
- Первичная консультация врача гастроэнтеролога-диетолога (один час).
- Чекап необходимых анализов: ОАК, ОАМ, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин общий, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, альбумин, глюкоза, гликированный гемоглобин.
- УЗИ брюшной полости.
- УЗИ почек и надпочечников.
- УЗИ щитовидной железы.
- Обучение ведению дневника питания и двигательной активности.
- Повторный прием врача гастроэнтеролога -диетолога (один час).
- Контроль веса и измерение окружности талии один раз в две недели.
- 2 консультации врача гастроэнтеролога-диетолога по 30 минут (коррекция рекомендаций).
Общая стоимость программы: 26000 рублей.
Индивидуально для вас доктор подбирает программу из комплекса процедур, разрабатывает карту питания и контролирует на всех этапах.
Стоимость карты питания: 5000 рублей.
Дополнительно вы можете выбрать со скидкой -20% по назначению врача в период действия программы:
- дополнительные анализы
- консультацию смежных специалистов
- УЗИ
- гастро/колоноскопию во сне
- установку желудочного гастробаллона
- капельницы
- инъекционный препарат семаглютид
- массаж (любой вид)
- липолитическую мезотерапию
- подводный ручной душ-массаж
- любые услуги по косметологии (стоимость препаратов оплачивается отдельно).
+ Программа разрабатывается индивидуально для вас, с учетом физической подготовки и желаемых результатов, и корректируется в течении всего курса.
+ Вы не переплачиваете за процедуры, которые вам не нужны.
+ Возможна консультация онлайн.
+ Возможность жить полной жизнью без жёстких правил и запретов. Жить, не боясь еды, не загоняя себя на тренировках до полного изнеможения.
+ Система питания, которая позволяет снижать вес без диеты.
+ Специальная гимнастика — никакого спортзала! Упражнения выполняются на стуле или стоя. Гимнастика предполагает умеренные нагрузки и помогает уменьшить талию и улучшить ваше самочувствие.
Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50, 8-916-009-62-22
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
Telegram: @Estedi1515
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ