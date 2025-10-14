Дополнительные услуги

Дополнительно вы можете выбрать со скидкой -20% по назначению врача в период действия программы:

дополнительные анализы

консультацию смежных специалистов

УЗИ

гастро/колоноскопию во сне

установку желудочного гастробаллона

капельницы

инъекционный препарат семаглютид

массаж (любой вид)

липолитическую мезотерапию

подводный ручной душ-массаж

любые услуги по косметологии (стоимость препаратов оплачивается отдельно).

+ Программа разрабатывается индивидуально для вас, с учетом физической подготовки и желаемых результатов, и корректируется в течении всего курса.

+ Вы не переплачиваете за процедуры, которые вам не нужны.

+ Возможна консультация онлайн.

+ Возможность жить полной жизнью без жёстких правил и запретов. Жить, не боясь еды, не загоняя себя на тренировках до полного изнеможения.

+ Система питания, которая позволяет снижать вес без диеты.

+ Специальная гимнастика — никакого спортзала! Упражнения выполняются на стуле или стоя. Гимнастика предполагает умеренные нагрузки и помогает уменьшить талию и улучшить ваше самочувствие.

Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50, 8-916-009-62-22

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: estedi.ru/gastrocenter

Telegram: @Estedi1515

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ