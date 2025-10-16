Lamana — немецкая компания, которая была основана в 2010 году в Белфельде (Германия). Пряжа Lamana производится исключительно в Италии и Перу. При производстве Lamana придаёт большое значение происхождению шерсти, условиям разведения и содержания животных, а также дальнейшей обработке и окрашиванию волокон.

Благополучие животных и, конечно же, вопрос мьюлесинга* в отношении мериносовых овец — важнейшие критерии с момента основания LAMANA. (*Мьюлесинг (mulesing) — травматичная процедура, применяемая к овцам фермерами в Австралии и Новой Зеландии. Заключается в срезании участков кожи с задней части тела ягнят и овец). Вся пряжа Lamana производится на 100% без мьюлесинга.