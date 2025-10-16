Премиум-пряжа Lamana в продаже в магазинах «Я Сама» 16.10.2025 Реклама ИП Крючков С.Г. ИНН:773508354129 erid:2VtzqvSGFg2

Lamana — немецкая компания, которая была основана в 2010 году в Белфельде (Германия). Пряжа Lamana производится исключительно в Италии и Перу. При производстве Lamana придаёт большое значение происхождению шерсти, условиям разведения и содержания животных, а также дальнейшей обработке и окрашиванию волокон.

Благополучие животных и, конечно же, вопрос мьюлесинга* в отношении мериносовых овец — важнейшие критерии с момента основания LAMANA. (*Мьюлесинг (mulesing) — травматичная процедура, применяемая к овцам фермерами в Австралии и Новой Зеландии. Заключается в срезании участков кожи с задней части тела ягнят и овец). Вся пряжа Lamana производится на 100% без мьюлесинга.

Вся шерсть австралийского мериноса, используемая в пряже, сертифицирована в соответствии со строгими требованиями ISO-certified Sustaina Wool Standard.Также пряжа сертифицирована по стандарту OEKO-TEX® STANDARD 100. Это означает, что пряжа (и все ее компоненты) прошли независимые испытания на наличие вредных веществ и соответствует международным научным нормам.

Сертификат OEKO-TEX® STANDARD 100: 21.0.82862. Подлинность можно проверить с помощью проверки этикеток на сайте oeko-tex.com.

Благодаря современным технологиям LAMANA производит наилегчайшую пряжу премиум качества, которая обозначается маркировкой SUPERLIGHTS. Изделия из такой пряжи получаются гораздо легче.

Это уникальная особенность пряжи LAMANA.

Ещё одной особенностью пряжи LAMANA является то, что практически все цвета идеально совпадают друг с другом по оттенкам — выбранный номер цвета в одной пряже будет идентичен такому же номеру цвета другой пряжи.

LAMANA отлично подходит дляоднотонных проектов с использованием нескольких видов пряжи.

Помимо пряжи, каждый год LAMANA выпускает коллекцию журналов с женскими, мужскими и детскими моделями, которым присущи лаконичный стиль и универсальность.

Журналы полностью изготовлены из бумаги, сертифицированной FSC. Это гарантирует, что древесина, используемая для изготовления печатной продукции, поступает из лесов, где управление осуществляется экологически ответственно и ответственно.

Журналы LAMANA напечатаны на немецком языке, каждый журнал содержит вкладыш с переводом на русский язык.

Посмотреть ассортимент пряжи и печатной продукции вы можете в магазинах «Я Сама» и на сайте.

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)



Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4



Вконтакте, Телеграм

OZON
WB
