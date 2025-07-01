«Премьер Медикум» — ваш медицинский центр в Зеленограде 01.07.2025 Реклама ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ КАЛИНА» ИНН:7735560548 erid:2VtzqwZ6Ago

Многопрофильный медицинский центр «Премьер Медикум» приглашает вас в мир безупречного ухода и экспертного решения вопросов здоровья. В нашем центре вы встретите зарекомендованых специалистов города, точное европейское оборудование и уютный лавандовый интерьер,от которого веет прохладой и свежестью.

Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая:

Медицинские анализы— более 2500 видов, сотрудничаем с Invitro и знаковыми лабораториями.

УЗИ диагностика (аппарат Mindray DC X-Insight сверхточное изображение) — надежные результаты с гарантией.

Косметология подчеркнет красоту и вернет молодость,

Гинекология и урология (Видеокольпоскоп «Kernel KN2200-A FULLHD») — забота о женском и мужском здоровье.

Радиоволновая хирургия Ellman Surgitron EMC — безболезненное удаление новообразований.

Терапия — передовые методы.

Массаж для расслабления — погружение в атмосферу полного комфорта и гармонии.

Аппаратная озонотерапия — противовоспалительным, имуномодулирующий эффект, поможет убрать сосудистую сеточку, восстановить волосяной покров, улучшить кровообращение и насытить ткани кислородом.

Эксклюзивное предложение: Лактобионовый пиллинг — скидка 50%! Используйте промокод «Телемед» для активации бонуса!

Только сейчас: всего 2000 рублей вместо 4000 рублей!

Что вы получите от этой уникальной процедуры?


• Мгновенное обновление кожи, которое вы почувствуете с первого сеанса.

• Восстановление и защита от свободных радикалов, дарящих вашей коже молодость.

• Увлажнение на глубоком уровне для сияющего и здорового вида.

• Сужение пор и выравнивание тона лица для безупречного внешнего вида.

• Стимуляция выработки коллагена и эластина для упругости и свежести.

Секреты нашей формулы:

• Термальная вода для глубокого увлажнения.

• Лактобионовая и микдальная кислоты для бережного обновления.

• Янтарная кислота для ослепительного сияния.

• 4D-комплекс гиалуроновой кислоты для невероятной упругости.

• Экстракты каллизии душистой и календулы для успокоения и восстановления кожи.

Количество мест ограничено! Запишитесь на процедуру уже сегодня!

У нас также действуют другие летние акции, которые вы не захотите пропустить!

С 1.07 по 1.08

  • Мезотерапия с эффектом липофилинга 3 тысячи рублей вместо 6 тысяч рублей.
  • Ботулинотерапия (Ботулакс) 200 рублей за единицу.

Запись:

8-495-431-30-32 (доступен WhatsApp) с 8:00 до 14:00.
Сайт: Premier-medicum.ru
ВКонтакте
Инстаграм (Запрещен в РФ)

Адрес: Голубое, ул. Трехсвятская, 6

Подарите себе и своим близким красоту и здоровье — мы ждем вас с нетерпением!

Премьер Медикум — ваш надежный спутник на пути к совершенству и благополучию!

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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