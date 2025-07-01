Многопрофильный медицинский центр «Премьер Медикум» приглашает вас в мир безупречного ухода и экспертного решения вопросов здоровья. В нашем центре вы встретите зарекомендованых специалистов города, точное европейское оборудование и уютный лавандовый интерьер,от которого веет прохладой и свежестью.
• Медицинские анализы— более 2500 видов, сотрудничаем с Invitro и знаковыми лабораториями.
• УЗИ диагностика (аппарат Mindray DC X-Insight сверхточное изображение) — надежные результаты с гарантией.
• Косметология подчеркнет красоту и вернет молодость,
• Гинекология и урология (Видеокольпоскоп «Kernel KN2200-A FULLHD») — забота о женском и мужском здоровье.
• Радиоволновая хирургия Ellman Surgitron EMC — безболезненное удаление новообразований.
• Терапия — передовые методы.
• Массаж для расслабления — погружение в атмосферу полного комфорта и гармонии.
• Аппаратная озонотерапия — противовоспалительным, имуномодулирующий эффект, поможет убрать сосудистую сеточку, восстановить волосяной покров, улучшить кровообращение и насытить ткани кислородом.
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• Мгновенное обновление кожи, которое вы почувствуете с первого сеанса.
• Восстановление и защита от свободных радикалов, дарящих вашей коже молодость.
• Увлажнение на глубоком уровне для сияющего и здорового вида.
• Сужение пор и выравнивание тона лица для безупречного внешнего вида.
• Стимуляция выработки коллагена и эластина для упругости и свежести.
• Термальная вода для глубокого увлажнения.
• Лактобионовая и микдальная кислоты для бережного обновления.
• Янтарная кислота для ослепительного сияния.
• 4D-комплекс гиалуроновой кислоты для невероятной упругости.
• Экстракты каллизии душистой и календулы для успокоения и восстановления кожи.
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Сайт: Premier-medicum.ru
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Адрес: Голубое, ул. Трехсвятская, 6
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