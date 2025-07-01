Что вы получите от этой уникальной процедуры?



• Мгновенное обновление кожи, которое вы почувствуете с первого сеанса.



• Восстановление и защита от свободных радикалов, дарящих вашей коже молодость.



• Увлажнение на глубоком уровне для сияющего и здорового вида.



• Сужение пор и выравнивание тона лица для безупречного внешнего вида.



• Стимуляция выработки коллагена и эластина для упругости и свежести.